TikTok : des abonnements payants pour des créateurs de contenus

Pour que les créateurs de contenus ne dépendent plus uniquement de la publicité pour générer des revenus, le réseau social TikTok propose maintenant des abonnements payants pour des créateurs de contenus ou pour les sessions en direct.

Cette nouvelle fonctionnalité est testée depuis le 26 mai et devrait permettre de générer des revenus mensuels prévisibles, mais aussi de personnaliser leur "salle de direct". D'autres avantages seront aussi disponibles comme des emojis personnalisés ou encore la possibilité d'arborer un badge et d'avoir accès à un chat exclusif. Ce n'est pas sans rappeler le réseau concurrent Twitch où les streameurs peuvent privatiser certaines de leurs vidéos pour leurs abonnés.

Pour l'instant, la fonction est encore en mode bêta et n'est accessible qu'à certains créateurs. Par la suite, il faudra avoir plus de 18 ans et avoir au moins 1000 fans pour y accéder. Rappelons qu'actuellement TikTok est l'application la plus téléchargée au monde !