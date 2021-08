TikTok détrône Facebook en tant qu'application la plus téléchargée

Selon une information de Nikkei Asia qui a compilé des données du spécialiste de l'analyse du marché des applications mobiles App Annie, l'application TikTok est devenue la plus téléchargée au monde en 2020.

Lancée dans une version internationale par le groupe chinois ByteDance en 2017, l'application TikTok s'impose désormais dans le classement devant les applications du groupe américain Facebook avec son application principale de réseau social, WhatsApp, Intagram et Messenger.

Dans le classement pour 2019, c'est Facebook Messenger qui occupait la première place mondiale en nombre de téléchargements, devant l'application Facebook et WhatsApp. L'application TikTok était alors à la quatrième place devant Instagram.

Un marquage à la culotte

Le Top 10 mondial pour les téléchargements en 2020 est complété par Snapchat, Telegram, Likee, Pinterest et Twitter. L'application chinoise Likee entre en concurrence avec TikTok pour la création de vidéos au format court, notamment à des fins de marketing. Sa huitième place mondiale est à surveiller.

Reste que le succès de TikTok a déjà engendré une riposte de la part d'applications largement établies avec une reprise ou adaptation de fonctionnalités phares comme les Reels d'Instagram. Même YouTube s'y met avec le format court YouTube Shorts.

" La durée totale de visionnage de TikTok aux États-Unis et au Royaume-Uni est plus longue que celle de YouTube, et les vidéos courtes continueront d'attirer l'attention ", commente un responsable marketing chez App Annie. Il ajoute qu'en matière de contenu, " la musique et les comédies deviennent plus populaires. "