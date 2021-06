La maison-mère de TikTok a doublé ses revenus en un an

La maison-mère chinoise de TikTok se conforme comme attendu à la réglementation chinoise en demandant une licence d'exportation de technologie. La preuve que la Chine interviendra pour un éventuel accord avec Oracle et Walmart aux ...

Alors que l'affaire semblait connaître un dénouement avec un accord entre le groupe chinois ByteDance et les groupes américains Oracle et Walmart, les choses ne sont plus si sûres pour le devenir de TikTok outre-Atlantique.