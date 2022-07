TikTok ose un album de musique

Dans le cadre d'un partenariat avec Warner Classics, le réseau social TikTok va sortir un album de musique intitulé " TikTok Classics - memes & viral hits. " Il réunit 18 titres en version symphonique et réinterprétés par le Babelsberg Film Orchestra en Allemagne.

Des extraits de 30 secondes des morceaux revisités sont d'ores et déjà disponibles sur la plateforme de vidéos au format court. Six premiers singles seront proposés sur les différentes plateformes de streaming le 8 juillet.

L'album entier sera disponible en streaming dans le courant du mois d'août prochain et également en vente sur des supports physiques. À voir si une telle compilation en appellera d'autres à l'avenir.

" C'est une première mondiale et l'occasion pour TikTok de célébrer les chansons les plus utilisées par sa communauté ces dernières années, de partager la musique classique avec le plus grand nombre, et peut-être même de faire découvrir ce genre à une nouvelle audience ", écrit TikTok.

Les titres de l'album TikTok Classics