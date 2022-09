TikTok serait truffé de désinformation

Dans le courant de ce mois de septembre, des analystes de NewsGuard basés aux États-Unis ont effectué des recherches sur TikTok en se basant sur des sujets d'actualité comme par exemple la guerre en Ukraine, les vaccins contre le Covid ou encore le changement climatique.

En tout, ce sont 540 résultats de recherche sur TikTok qui ont été analysés, en retenant les 20 premiers résultats de 27 recherches sur des sujets d'actualité. Selon l'organisation qui passe au crible les sources d'information pour évaluer leur fiabilité, près de 20 % des vidéos proposées dans les résultats de recherche de TikTok (105 vidéos) contenaient des informations fausses ou trompeuses.

Une recherche portant sur le vaccin à ARN messager a par exemple renvoyé vers cinq vidéos avec de la désinformation et elles figuraient parmi les dix premiers résultats. Elles évoquaient notamment la toxicité des vaccins contre le Covid-19 et des dommages causés aux organes vitaux des enfants. A contrario, une même recherche Google renvoyait vers des articles pour expliquer le fonctionnement des vaccins à ARNm.

La toxicité de TikTok...

NewsGuard multiplie les exemples de la sorte pour des vidéos mettant en doute le changement et le réchauffement climatique, le massacre de Boutcha en Ukraine, les élections américaines et portant sur des sujets de société comme l'avortement.

Globalement, NewsGuard note qu'avec le moteur de recherche Google, les résultats obtenus sont moins clivants et avec beaucoup moins de désinformation. Un parallèle qui n'est pas anodin avec des utilisateurs qui passent par TikTok pour s'informer. Qui plus est, la barre de recherche de TikTok est plus susceptible de suggérer des expressions tendancieuses avec des expressions neutres saisies.

Avec en filigrane le niveau élevé de désinformation, l'organisation parle ainsi de la toxicité du TikTok qui représente un danger important dans la mesure où cette application de vidéos au format court est très populaire auprès des jeunes utilisateurs.

TikTok a des règles communautaires en place

Le 9 septembre, six vidéos identifiées avec de la désinformation ont été signalées à TikTok par NewsGuard. Elles ont toutes été retirées le 12 septembre. Dans son rapport de transparence pour le premier trimestre 2022, TikTok indique avoir supprimé plus de 102 millions de vidéos, dont près de 35 millions de manière automatique. Moins de 1 % (0,6 %) des retraits sont en rapport avec les règles dites d'intégrité et d'authenticité.

Dans les règles communautaires de TikTok, c'est dans cette catégorie de l'intégrité et de l'authenticité qu'il est fait mention de l'interdiction de la désinformation portant préjudice, via la publication d'un contenu qui est faux ou mensonger.

À l'AFP, un porte-parole de Twitter a réagi à l'étude de NewsGuard en déclarant : " Notre règlement indique clairement que nous ne permettons pas la désinformation nocive, y compris la désinformation médicale, et nous retirons de la plateforme les contenus qui en relèvent. "