Trafic Internet : TikTok.com détrône Google.com pour Cloudflare

Pour Cloudflare et son service Cloudflare Radar, Google.com est détrôné par TikTok.com en matière de trafic et popularité.

En se basant sur les données de son service Cloudflare Radar lancé en septembre 2020 pour mettre en lumière les tendances d'Internet, Cloudflare considère que la plateforme de vidéos au format court TikTok passe devant Google en 2021.

Plus exactement, TikTok.com occupe fin 2021 la première place des domaines Internet présentés comme les plus populaires, sachant que son dauphin Google.com comprend tout un ensemble de services (actualités, cartographie, photos, traduction...). Pour TikTok.com, cela inclut aussi tiktokcdn.com et tiktoktv.com par exemple.

Le podium est complété par Facebook.com. Dans le Top 10 publié pour fin 2021, les autres domaines qui suivent sont Microsoft.com, Apple.com, Amazon.com, Netflix.com, YouTube.com, Twitter.com et WhatsApp.com.

Après le 10 août 2021, TikTok.com a trusté la première place du classement, ne la cédant que quelques jours à Google.com.

Le classement de Cloudflare est toutefois à prendre avec un certain recul. Il est davantage la représentation de tendances et d'une évolution du trafic Internet. La popularité s'appuie sur des données agrégées du résolveur DNS public 1.1.1.1 de Cloudflare et des modèles de trafic Internet mondial.