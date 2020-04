TikTok désactive les messages directs pour les moins de 16 ans

Pour les moins de 16 ans, il ne sera plus possible d'envoyer et recevoir des messages directs avec la messagerie privée de TikTok.

À partir du 30 avril, TikTok désactivera automatiquement les messages directs pour ses utilisateurs âgés de moins de 16 ans.

" Dans le cadre de notre engagement à améliorer la sécurité sur TikTok, nous introduisons de nouvelles règles relatives à la fonction de Messagerie Directe. Ainsi, seuls les utilisateurs âgés de 16 ans et plus pourront envoyer et recevoir des messages directs ", écrit l'application et plateforme de partage de vidéos au format court.

TikTok précise qu'il était déjà possible de paramétrer la messagerie directe pour bloquer l'envoi par certains utilisateurs ou d'autoriser uniquement la réception de messages envoyés par des amis. Le partage de vidéos ou d'images n'est en outre pas permis.

" La messagerie directe est un formidable outil qui permet aux utilisateurs d'entretenir s'ils le souhaitent un lien avec leurs amis, où qu'ils se trouvent. […] Malgré son potentiel positif, cette fonctionnalité à pu être mal utilisée. […] Aujourd'hui, nous allons encore plus loin dans la protection proactive de nos utilisateurs, notamment les plus jeunes. "

TikTok va en outre plus amplement déployer à l'échelle mondiale son mode de connexion famille à destination des parents. Il permet aux parents de contrôler la messagerie directe, les types de contenu et le temps d'écran sur l'application de leurs adolescents.

Pour le temps d'écran, les utilisateurs de TikTok peuvent déjà voir dans leur flux de vidéos, des contenus de créateurs pour les sensibiliser à la gestion de ce temps d'exposition.