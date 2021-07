TikTok teste le recrutement et la recherche d'emploi

Dans le cadre d'un programme pilote, la populaire plateforme de vidéos au format court TikTok expérimente TikTok Resumes pour permettre à des utilisateurs de postuler directement à des offres d'emploi avec un CV vidéo.

Jusqu'à la fin du mois de juillet, ce sont des postes à pourvoir aux États-Unis qui sont uniquement concernés avec une sélection d'entreprises partenaires diverses et variées. Parmi celles-ci, Chipotle, Target, WWE, Alo Yoga, Shopify, Contra, Movers+Shakers.

Les utilisateurs doivent créer leur CV vidéo, le publier sur TikTok en utilisant le hashtag #TikTokResumes et l'envoyer aux recruteurs via l'application. La vidéo doit ainsi être publique. Attention dès lors au partage d'informations personnelles.

" Nous vous demandons de conserver cette vidéo et de la rendre publique pendant un mois afin de donner aux recruteurs suffisamment de temps pour l'examiner ", peut-on lire dans une FAQ.

" Des vidéos courtes et créatives, associées aux outils de création intégrés et faciles à utiliser de TikTok, ont créé de nouveaux moyens de découvrir des candidats talentueux et des opportunités de carrière. " TikTok Resumes serait ainsi une suite logique d'après TikTok.