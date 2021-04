TikTok ajoute les sous-titres automatiques pour les vidéos

Dans une démarche pour favoriser l'accessibilité, TikTok annonce le déploiement d'une fonctionnalité de sous-titrage automatique des vidéos. Elle sera d'abord proposée en anglais et japonais, avant l'ajout d'autres langues au cours des prochains mois.

Au-delà de la notion d'accessibilité, la plateforme de vidéos au format court souligne également que les sous-titres automatiques peuvent être pertinents quand il est difficile ou peu pratique d'écouter l'audio d'une vidéo.

C'est en tout cas une fonctionnalité dont la disponibilité dépend du créateur de la vidéo qui pourra également procéder à des modifications après la génération automatique des sous-titres. Selon TikTok, les sous-titres ajoutés par un créateur font partie intégrante de la vidéo. Un spectateur pourra les désactiver.

" Nous travaillons avec notre communauté pour faire passer le message et encourager tous les créateurs à utiliser les sous-titres automatiques et d'autres fonctionnalités qui rendent le contenu plus accessible ", écrit TikTok.

Une technologie de reconnaissance vocale est nécessairement à la manœuvre, avec une génération par des algorithmes de machine learning. TikTok n'entre toutefois pas dans les détails.