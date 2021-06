Joe Biden annule les décrets de Donald Trump contre Tiktok, WeChat et autres

Le président américain Joe Biden révoque les décrets de Donald Trump sur TikTok et WeChat, ainsi que huit autres applications chinoises. Il ne relâche toutefois pas la pression.

Mercredi, le président des États-Unis Joe Biden a annulé trois décrets signés par son prédécesseur à la Maison-Blanche Donald Trump. Ils avaient pour but d'interdire toute transaction américaine avec TikTok (ByteDance), WeChat (Tencent) et d'autres applications chinoises de communication et paiement.

Hormis la plateforme de vidéos au format court dans le giron du groupe chinois ByteDance et l'application de messagerie et de paiement appartenant à Tencent, ce sont huit applications qui étaient concernées : Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay et WPS Office.

Donald Trump avait évoqué une menace pour la sécurité nationale avec une collecte massive de données d'utilisateurs américains et une possibilité d'accès pour le gouvernement de Pékin. Les décrets contre TikTok et WeChat ont fait l'objet d'une bataille en justice.

Des preuves concrètes d'abord

Si Joe Bien annule les décrets de Donald Trump, il les remplace toutefois par un nouveau pour une analyse dite rigoureuse et des recommandations face aux risques de sécurité nationale posés par les transactions avec des applications " détenues ou contrôlées par un adversaire étranger, y compris la Chine. "

La forme a changé, mais le 46e président des États-Unis maintient la pression sur les applications chinoises.