Tinder : l'accès aux antécédents des profils pour éviter les agressions

Souvent cité dans des affaires de harcèlement ou agressions, le service Tinder cherche à rassurer ses utilisateurs et à sécuriser un peu plus les rencontres. L'application pourrait ainsi afficher les antécédents connus des profils Tinder.

Match Group, la société propriétaire de plus de 45 applications de rencontre a annoncé tester prochainement une nouvelle fonctionnalité qui vise à rassurer les utilisateurs avant de concrétiser une rencontre.

L'idée est de permettre aux utilisateurs et utilisatrices et consulter les antécédents d'un autre utilisateur avant de s'engager sur une rencontre.

Pour ce faire, Tinder travaille en collaboration avec Garbo, une organisation à but non lucratif de New York qui vérifie les antécédents en matière de violence et abus. Match Group a indiqué que l'option serait déployée dans le courant de l'année 2021.

Les données sont récupérées dans les archives publiques, l'option pourrait ainsi ne pas pouvoir s'exporter dans chaque pays du monde.