Tinder aide à rencontrer des jobs d'été

Jusqu'au 31 juillet prochain, l'application de rencontre Tinder lance une campagne qui cible ses utilisateurs en France âgés de 18 à 25 ans. Pour des rencontres d'un autre genre puisqu'il s'agit de faire la promotion de jobs d'été.

La campagne est annoncée en collaboration avec le Service d'information du Gouvernement. Dans l'application, des visuels baptisés Swipe Cards seront des profils atypiques affichés de manière aléatoire afin d'aiguiller vers 1jeune1solution.gouv.fr.

La plateforme gouvernementale a été lancée en 2020. Elle référence notamment des milliers de jobs d'été sélectionnés par Pôle emploi. Les offres d'emplois saisonniers sont dans divers secteurs.

Une campagne de communication pour Tinder

" En donnant accès au site 1jeune1solution via l'application Tinder, nous espérons pouvoir aider nos membres à accéder aux informations et au soutien nécessaires pour postuler au job d'été de leurs rêves et acquérir une expérience professionnelle pertinente, de manière simple et intuitive ", déclare Benjamin Puygrenier.

Le porte-parole de Tinder France souligne que la moitié des membres de Tinder dans le monde sont âgés de 18 à 25 ans. " Il a toujours été important pour Tinder de soutenir les intérêts et les besoins des 18-25 ans. "