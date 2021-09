Tinder étend sa fonctionnalité vidéo et introduit Explore

Pour séduire la génération Z, Tinder généralise l'ajout du format vidéo dans les profils et va introduire un nouvel outil de rencontre et découverte avec Explore.

L'application de rencontre Tinder a annoncé cette semaine du nouveau avec l'ajout du format vidéo de 15 secondes dans les profils qui se généralise, y compris en France. Cette fonctionnalité vidéo avait fait l'objet d'un test dans certains pays en début d'année.

Directement depuis l'application, une vidéo peut être coupée et recadrée. Les utilisateurs peuvent modifier et uploader jusqu'à neuf vidéos enregistrées depuis leur smartphone vers leur profil Tinder.

" La vidéo offre à la génération Z un nouveau moyen de raconter des histoires authentiques et incarne l'évolution de Tinder vers une expérience plus interactive, plus profonde et plus diverse ", écrit Tinder. Une génération Z qui fait ici référence aux 18-25 ans.

Au-delà du swipe

Il est aussi question de cette génération Z pour introduire une section Explore intégrée à l'application qui sera disponible en France à la mi-octobre. Elle est présentée comme un nouveau lieu d'échange et de découverte.

Avec Explore, les utilisateurs auront accès à des profils suggérés sur la base de leurs centres d'intérêt. De nouveaux centres d'intérêt seront régulièrement mis en avant pour faciliter les rencontres avec de nouvelles personnes.

Les utilisateurs pourront choisir de ne voir que des profils vérifiés (une authentification grâce à une série de selfies) dans un espace dédié dans Explore. Également dans Explore, un système de discussion aléatoire Fast Chat permettra de discuter avec quelqu'un sans avoir auparavant matché.

" Un système aléatoire met les membres face à la même série de questions dans un temps chronométré, et en fonction des réponses, chaque membre décide de poursuivre et matcher ou d'attendre le prochain match potentiel ", explique Tinder.