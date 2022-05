Tirexo : la plateforme pirate de retour sous Papaflix.com

Fin avril, nous apprenions la fermeture de deux des plus grandes plateformes de téléchargement illégal en France : Zone-Telechargement et Tirexo tiraient ainsi leur révérence, laissant des milliers d'utilisateurs sans foyer.

Tirexo pour sa part expliquait la nécessité de stopper ses activités sans véritablement pointer du doigt les raisons de cette fermeture. Mais sans grande surprise, ce serait la menace de poursuites judiciaires qui aurait motivé à cet abandon d'activités qui, rappelons-le, sont illégales.

Finalement, un mois plus tard, la plateforme est de retour, mais sous un nouveau nom, et avec un nouveau fonctionnement.

Tirexo revient ainsi sous le nom de PapaFlix.com comme l'ont indiqué les administrateurs de l'ancienne plateforme sur le groupe Telegram du site.

Papaflix.com reprend purement et simplement l'interface de Tirexo et ses anciens contenus même s'il faut s'attendre à ce que quelques liens ne soient pas encore actifs.

Néanmoins, le fonctionnement du site change, et cela ne plaira pas à tous les anciens utilisateurs puisqu'il faut désormais passer à la caisse pour pouvoir télécharger du contenu.

Un message explique cette nécessité :

Suite aux problèmes juridiques causé dernièrement pour le site Tirexo, Nous avons été obligé de rendre PapaFlix payant à cause des ayants droits qui menace la fermeture du site.

Cela assure notre protection et permet au site de perdurer.

C'est en effet un gros changement, mais celui ci permettra la continuité du partage à très faible coût

Pourquoi faire payer l'accès ?

L'argent récolté du Premium permettra de financer les serveurs du site, de rémunérer l'équipe et les uploadeurs qui effectue un travail acharné pour contribuer à ce que chacun puisse pouvoir accéder à la culture facilement depuis chez soi.

Cela permettrait à tout ceux qui poste de pouvoir vivre de leur passion tout en y consacrant plus de temps pour vous .

Ceci va permettre aussi de limiter le nombres de liens mort et permettre à notre système de remettre en ligne les liens morts rapidement et éficacement ainsi gerer les requetes efficacement et nous pouvons déveloper des nouvelles fonctionnalités sur le site.

Quelles catalogues propose PapaFlix ?

Il n'y a pas seulement que Netflix de disponible sur PapaFlix, vous retrouverez également une grande majorité du contenu des autres plateformes de streaming (Amazon Prime Video, Disney +, Apple TV...) pour les séries télé. Pour les animés vous retrouverez le contenu de Wakanim, Crunchyroll

Pour la télévision (Molotov TV, Salto...)

Pour la musique, tout le contenu de Amazon Music Unlimited, Deezer, Spotify...

Tous ces contenus Sont compatible avec Les mobiles , Tablettes , PC , Smart TV.

Avec notre lecteur Compatible Airplay/ChromeCast vous pouvez Directement Streamer votre Video depuis votre pc ou Mobile Vers Votre Smart TV. Vous accéderez aussi à un immense catalogue de films, jeux vidéos, ebooks, logiciels, applications mobiles, formations... qui sont indisponibles sur toute plateformes, ce qui permet le partage d'œuvres introuvable ailleurs.

Pourquoi choisir PapaFlix ?

PapaFlix est un site avec plus de 200 000 œuvres avec plusieurs qualités, langues. Avec toujours la meilleure qualité possible et disponible après quelques instants dès leur sorties.

PapaFlix c'est plus qu'un site, c'est la culture à petit prix qui s'invite chez vous !

PapaFlix vous propose plusieurs abonnements avec ses avantages :

- 0,99€/mois pour accéder à tous notre catalogue disponible Sans publicité ni protections de liens.

- 2,5€/mois en plus d'accéder à la culture vous aurez la possibilité d'ajouter votre compte AllDebrid si vous en avez un qui vous permettra de pouvoir débrider les liens et de pouvoir télécharger et regarder en streaming sans limite, ainsi que de copier les liens des posts en masse.

- 6,99€ en plus de tous les autres privilèges vous avez un compte AllDebrid pour la durée choisie.