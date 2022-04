Tirexo et Zone-Telechargement, les deux plus grosses plateformes illégales de France ferment leurs portes

Depuis ce dimanche, les sites Tirexo et Zone-Telechargement ne proposent plus aucun contenu en DDL.

Après la fermeture de Zone-Telechargements, la plateforme Tirexo était montée en puissance auprès des utilisateurs adeptes du direct download de films, séries, musique, ebooks et jeux vidéo piratés.

Depuis son ouverture en 2017, la plateforme jouait à cache-cache avec les autorités, multipliant les changements de noms de domaine pour échapper non seulement aux blocages des FAI mais également aux poursuites des ayants droit.

La plateforme rassemblait une foule de contenu et autant d'utilisateurs. Le catalogue de la plateforme était impressionnant et à jour, mais finalement après 5 années d'exercice, les administrateurs ont annoncé ce week-end fermer la boutique.

* C'est l'administrateur sous le pseudo Jaime Lannister qui a annoncé sans trop s'étendre : "L'aventure TIREXO s'arrête là. Merci pour tout. Vous pouvez rager, hurler, nous insulter (si si on a droit à ça, j'ai dû enlever des commentaires, ça faisait mal au cœur), ça n'enlèvera rien de ce que nous avons fait pour nous et vous jusqu'ici. Bye."

Depuis ce week-end, certains contenus ne proposaient plus aucun lien de téléchargement, finalement depuis dimanche plus aucun contenu n'est accessible.

On ne connait pas les raisons précises qui ont amené à la fermeture du site, mais elles sont sans aucun doute liées à la pression grandissante des autorités qui laissent de moins en moins de marge de manoeuvre aux grandes plateformes de ce type.

Notons que dans le même temps, la plateforme Zone-Telechargement.cam a également annoncé sa fermeture. Sur le site on peut ainsi lire :

"Bonjour à tous , C’est sur ces quelques lignes que nous vous annonce la fermeture du site ZT.

Oui c’est bien la fin aucune blague, toute chose n’est pas éternelle ?

Merci à tous sans exception , de très bons moments passés à partager sur ZT .

Nous tenons à remercier tous qui ont participé à cette aventure, pour leur fidélité, leur soutien, et qui ont fait de ZT, annuaire de téléchargement , nous l’espérons, apprécié de tous.

Nous avons fermé tous les anciens et nouveaux domaines liés à notre site Zone Telechargement (y compris ForumZT) !

La base de données sera entièrement détruite et le cms ne sera pas diffusé , il n’y aura aucune reprise/suite. Vous pouvez toujours visitez le site de notre ancien partenaire : Onaregarde-pourvous.com pour gérez votre planning, partagez vos derniers épisodes regardés, et découvrez des nouveautés…

Aussi, suivez, réagissez, commentez, et inspirez-vous

de l’activité de vos amis.

Longue vie à vous tous nous vous souhaite du bonheur, la santé, nous ne vous oublierons jamais.

TheEnd ❤️

STAFF ZT"

Ce sont ainsi deux des plus grandes plateformes de téléchargement illégal qui ont fermé en France ce week-end.

Comme toujours, ces fermetures vont surtout être l'occasion pour d'autres plateformes à l'activité similaire de grandir et de rendre la traque des autorités toujours plus complexe : pour chaque fermeture de site, ce sont des dizaines d'autres plateformes qui apparaissent.