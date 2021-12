Titanfall : plutôt que de corriger le tir, Respawn enterre son jeu

Contre toute attente et surtout contre l'avis des fans, Respawn vient d'annoncer la fin de la vente numérique de TitanFall.

Titanfall est une licence à part dans l'univers du jeu vidéo : Très populaire à son lancement, le titre a connu plusieurs revers et a finalement été, disons-le clairement, abandonné par ses développeurs.

Qu'il s'agisse de Titanfall ou Titanfall 2, les titres sont difficilement jouables en ligne du fait de la multiplication des actions menées par des hackers, qu'il s'agisse de tricheurs ou d'attaques DDOS rendant l'accès aux parties impossibles.

Respawn de son côté indiquait ne pas baisser les bras et continuer de tenter de résoudre les problèmes, sans véritable amélioration notable... Des promesses qui contrastent avec la taille de l'équipe dédiée au suivi du jeu, réduite à 2 développeurs.

Déjà en juillet dernier, nous évoquions la possible fin du titre, Respawn nous donne raison et annonce ainsi la fin de la vente des éditions numériques de Titanfall.

Respawn indique que Titanfall continuera de vivre, mais plus à travers le jeu original. La marque sera ainsi exploitée à nouveau et l'univers récupéré, mais pour d'autres projets.

Pire encore, Titanfall sera retiré des services d'abonnement le 1er mars 2022, ce qui enterre un peu plus le jeu... Pourtant c'est avec une certaine ironie mal vue que Respawn indique que les serveurs du jeu resteront en ligne pour les fans qui continuent de jouer (dans des conditions dégradées et quasi insupportables).

Notons que la situation sur TitanFall 2 n'a pas bougé elle non plus et que le titre pourrait emboiter le pas de son ainé assez rapidement également.

Respawn aura malgré tout réussi à en finir avec les problèmes de Titanfall, simplement en l'enterrant.