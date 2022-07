TMNT Shredder's Revenge : carton plein pour les Tortues Ninja !

Le 16 juin dernier voyait la sortie sur PC et consoles de Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge. Et visiblement la compilation était particulièrement attendue en constatant ses chiffres de vente.

TMNT: Shredder’s Revenge est un véritable carton ! Le titre sorti quelques mois après la compilation rétro Cowabunga Collection réalise un véritable exploit.

Shredder's Revenge est un titre original qui surfe sur la nostalgie des joueurs en proposant un beat em up à l'ambiance rétro mais qui profite d'un gameplay bien plus moderne.

La recette est parfaitement efficace puisque le titre a été salué par les critiques et présenté comme un hommage à l'ensemble des jeux tirés de l'univers des Tortues Ninja. D'ailleurs, le beat em all ne s'adresse pas qu'aux fans de la franchise ni aux nostalgiques : il saura par ses différents personnages et son ambiance séduire l'ensemble des joueurs amateurs du genre.

Et la mayonnaise a rapidement pris puisque le titre s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires lors de sa première semaine d'exploitation. Un chiffre que la franchise n'avait pas réalisé depuis des années...

Le titre est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, notons également qu'il est intégré au Xbox Game Pass de Microsoft.