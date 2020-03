Bon plan : l'imprimante 3D Tronxy XY-2 pro et le projecteur XGIMI H2 de Xiaomi à prix réduit, mais aussi ...

La plateforme e-commerce Tomtop propose aujourd'hui trois nouveaux bons plans sur une sélection de produits. Ces offres sont disponibles jusqu'au 31 mars 2020.

Le premier produit à profiter d'une réduction est l'imprimante 3D Tronxy XY-2 Pro qui offre de quoi s'initier à l'impression 3D avec son espace de travail assez conséquent de 255 mm x 255 mm x 260 mm et son écran de contrôle tactile qui permet une utilisation simplifiée.

Cette imprimante 3D en kit se monte en quatre étapes simples et peut accueillir différents types de filaments comme PLA/ ABS/ HIPS/ WOOD/ PC/ PVC..., elle est construite en aluminium pour plus de robustesse et une meilleure stabilité. Elle promet une vitesse d'impression allant de 20 à 100 mm/s pour une résolution de 0,1 à 0,3 mm.

L'imprimante 3D Tronxy XY-2 Pro est disponible sur Tomtop au prix de 164€ au lieu de 616 €. La livraison est gratuite d'Allemagne.



Poursuivons avec le vidéoprojecteur XGIMI H2 de la marque Xiaomi qui profite également d'une réduction. Le Xgimi H2 propose une taille d'écran allant jusqu'à 300 pouces, vous pourrez donc ajuster librement votre vidéo. Ce vidéoprojecteur propose une résolution de 1920 px x 1080 px avec fonction 3D.

Avec le vidéoprojecteur de Xiaomi vous pourrez profiter d'une résolution 4K, et d'une luminescence de 1350 ANSI lumens. Par ailleurs, les dimensions du Xgimi H2 sont 201 mm x 201 mm x 135 mm pour un poids de 2,5 kg.

Vous trouverez le vidéoprojecteur XGIMI H2 de Xiaomi en promotion chez Tomtop à 747 € avec la livraison gratuite d'Allemagne.



Enfin, cette vente flash se termine avec ce luminaire de Yeelight que vous pourrez contrôler grâce à une application directement sur votre smartphone. Vous pourrez définir différents modes et profiter pleinement des ambiances que ce luminaire peut vous apporter. Cette application est compatible avec Android 4.4+ ou IOS 9.0+.

La tension d'entrée de ce luminaire est de 176V à 264V. La lumière projetée est une LED qui a une durée de vie de 40.000 heures environ. La lampe a pour dimensions 900 mm x 70 mm x 40 mm.

Le luminaire Yeelight YLDL01YL est disponible à prix réduit chez Tomtop à 70 € seulement grâce au coupon de réduction CC300 ! De plus, la livraison provient d'Allemagne.