L’application Too Good To Go a été créée par la société éponyme en 2015 au Danemark. Elle s’est implantée rapidement en France. L’objectif est de mettre en relation des consommateurs avec des boulangeries, des restaurants, des supermarchés voire même des jardineries afin de récupérer des invendus à moindre coût.

Pourquoi Too Good To Go?

Dans le monde, nous gaspillons plus de 1/3 de la nourriture fabriquée. Nous utilisons une superficie comparable à la taille de la Chine pour produire toute cette nourriture inutilisée. Le but de l’application est de limiter cette perte en payant de la nourriture à petit prix.

Comment cela fonctionne ?

Téléchargez l’application sur votre mobile, et ensuite inscrivez-vous. Une fois cela fait, vous devez indiquer votre localisation et cliquer sur le bouton Parcourir. Vous trouverez sûrement des magasins à proximité. Si une offre vous intéresse, vous cliquez sur cette dernière et vous la réservez. Ensuite à l’heure convenue il vous suffit d'aller au rendez-vous pour récupérer votre panier.

Notons aussi qu’il existe d'autres avantages comme une collecte rapide, une équipe sympathique, etc. Il ne reste plus qu’à faire un petit téléchargement pour faire baisser le gaspillage alimentaire.