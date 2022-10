Découvrez le top 10 des produits les plus vendus chez Fnac

Quels sont les produits les plus vendus sur le site français de la Fnac ? Voilà une question bien intéressante que l'on peut se poser. Le site français de e-commerce, un des plus grands en France, reflète donc ce que les Français ont l'habitude d'acheter dans la high tech ou encore l'électroménager.

Remarque, ce classement a été basé sur le chiffre d'affaires généré par un produit et non par le volume vendu, ce qui peut amener un biais, mais c'est toujours intéressant à consulter. Il sera donc plus compliqué de trouver ici des produits à tout petit prix pourtant vendus en masse.

Sans grand étonnement, la marque à la pomme domine ce classement, que ce soit avec le MacBook Air M2, les AirPods Pro 2 ou encore le dernier iPhone 14 Pro Max 256 Go. Ces produits sont sortis très récemment et ne sont clairement pas donnés.

Pour rappel, le MacBook Air 2 profite de la dernière puce d'Apple avec une nouvelle caméra et un nouveau désign. Quant aux écouteurs AirPods Pro 2, ils profitent de la technologie de réduction de bruit active avec des améliorations sur le son et d'autres fonctionnalités. Et l'iPhone 14 Pro Max 256 Go séduit par son nouveau désign et ses nouvelles performances.

Dans le même esprit, le dernier smartphone de Google, le Pixel 7 Pro fait partie des meilleures ventes. Découvrez ensuite le PC portable gamer Asus TUF avec Core i7, 32 Go RAM et 1 To SSD (Nvidia GeForce RTX 3060) ainsi que le PC portable Microsoft Surface Laptop avec Core i7, 16 Go de mémoire vive et 512 Go d'espace de stockage qui sont les deux PC qui se démarquent dans les meilleures ventes.

Dans ce top, deux consoles sortent du lot avec la Nintendo Switch V3 qui reste une des consoles les plus vendues avec bien entendu la PS5 accompagnée de FIFA 23 et de Horizon Forbidden West.

Les deux derniers produits les plus vendus sont enfin la tablette tactile iPad 10,2" et les écouteurs Samsung Galaxy Buds2 Pro.

