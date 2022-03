Découvrez le top 10 des smartphones les plus vendus en 2021 : Apple domine le monde !

Quels sont à votre avis les smartphones les plus vendus l'année dernière? Si vous en avez acheté un, en fait il partit ?

Grâce à un rapport publié par Counterpoint Research, nous pouvons répondre à la question que tout le monde se pose : quel est le smartphone le plus vendu en 2021 ?

Sans surprise, l'iPhone détient les 5 premières places avec en tête l'iPhone 12. Ce dernier affiche un écart énorme avec le 10e du classement, le Xiaomi Redmi 9 avec quasiment 3 fois plus de vente.

Notons tout de même que la marque à la pomme arrive à placer 7 de ses smartphones dans les 10 les plus vendus de 2021...impressionnant ! Au niveau de la concurrence, on trouve à la 6e place le Samsung Galaxy A12 suivi du Xiaomi Redmi 9A à la 7e place et enfin le Xiaomi Redmi 9 à la 10e place..

En 2021, 4200 modèles de smartphones étaient vendus dans le monde et ce top 10 représente 19% du marché total, chiffre en progression d'après le site de Counterpoint.

Autre information aussi, les Redmi 9A et Redmi 9 représentent au total 22 % du total des ventes de Xiaomi, soit des smartphones à prix abordable et très bien vendus sur le continent asiatique.

