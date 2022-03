Du 5 au 12 mars, AliExpress propose ses indispensables 2022 avec la campagne "Top Tendance" et tous les secteurs sont touchés comme la mode, l'informatique, la téléphonie ou encore la maison. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres en direct sur le site d'AliExpress.

Trois codes de réductions sont disponibles pendant la campagne :

3 € de réduction dès 23 € d'achat avec le code TSFR3

4 € de réduction dès 30 € d'achat avec le code TSFR4

7 € de réduction dès 50 € d'achat avec le code TSFR7



Parmi ces produits, prenons par exemple la tablette tactile Xiaomi Pad 5 qui est dotée d’un écran LCD de 11" avec une définition de 2560 x 1600 px, d'un taux de rafraichissement de 120 Hz et d'une luminosité de 500 cd/m². Elle intègre le SoC Snapdragon 860 accompagné du GPU Adreno 640 avec 6 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

La tablette est équipée d'une batterie de 8720 mAh offrant une très bonne autonomie avec au moins 10 heures de jeu. Au niveau de la photo, elle est agrémentée d'un capteur de 13 MP. Et enfin, nous notons la présence de 4 haut-parleurs très larges avec support de la technologie Dolby Atmos pour un meilleur son.

Sur AliExpress, la tablette tactile Xiaomi Pad 5 6+128 Go est au prix réduit de 305 € avec le code TSFRT40 et la livraison depuis la France.





Passons aussi à l'écran Xiaomi Mi Curved 34" qui possède une diagonale de 34" avec une définition de 3440 x 1440 pixels et un taux de rafraichissement maximum de 144 Hz. La TV est compatible avec la technologie FreeSync de chez AMD offrant une bonne qualité d’image, idéale pour jouer.

Le Xiaomi Mi Curved affiche une courbure de 1500R avec un ratio de 21:9. De plus, l’écran a un temps de réponse de 4 ms, un taux de contraste de 3000:1 et une luminosité de 300 cd/m². L'écran possède la technologie Lowblue, parfait pour éliminer les tons bleus et empêcher les yeux de se fatiguer.

L'écran Xiaomi Mi Curved 34" est au prix de 406 € avec le code TSFRT40 et la livraison depuis l'Allemagne.



Finissons avec le SSD Samsung EVO 250 Go qui profite aussi de la campagne d'AliExpress.

La capacité du SSD est de 250 Go (plusieurs tailles disponibles allant jusque 2 To) et une vitesse de lecture de 560 Mo/s et une vitesse d'écriture de 530 Mo/s. Le disque est garanti 5 ans. Le disque mesure 2,5" en SATA. Il est accompagné de son logiciel qui permet de consulter ses performances ou de le formater, copier, sauvegarder, etc.

Sur AliExpress, le SSD Samsung EVO 250 Go est au prix de 75 € avec la livraison gratuite.



Voici d'autres produits éligibles jusqu'au 12 mars sur AliExpress :

PC portable

CHUWI Gemibook 13 à 270 € avec le code TSFRT40 (13", Celeron J4115, 12 Go RAM, 256 Go SSD)

CHUWI Gemibook 14 à 287 € avec le code TSFRT40 (14", Celeron N5100, 8 Go RAM, 256 Go SSD)





Smartphone

Tablette tactile

Teclast P20HD à 105 € avec le code TSFRT13





Stockage

Accessoire informatique

Maison

Trottinette



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme le prix réduit de l'aspirateur Tineco Pure One S11 mais aussi des forfaits mobiles à 10€, que choisir ? (Free à 9,99 € pour 110 Go, RED et Bouygues à 10 € les 100 Go...).