Tor Browser aiguille vers la version cachée d'un site

Disponible depuis cette semaine, la nouvelle version 9.5 de Tor Browser - pour naviguer sur le réseau d'anonymisation Tor - apporte un petit changement qui se révèle être d'un aspect pratique majeur pour les utilisateurs.

Pour la première fois, les utilisateurs sur ordinateur peuvent consulter automatiquement les adresses en .onion de sites qui les rendent disponibles. Le cas échéant, ces derniers doivent ajouter l'information idoine dans les en-têtes HTTP.

Par défaut, le navigateur signale et demande à l'utilisateur s'il souhaite se rendre sur le site correspondant en .onion caché sur le réseau Tor. Dans les options de vie privée du navigateur (à Services onion), il est possible de prioriser les adresses en .onion pour une redirection transparente.



Ce changement est bienvenu dans la mesure où les adresses en .onion - qui est un nom de domaine spécial reconnu par l'IETF - ne sont pas des plus simples à mémoriser.

Le projet collabore avec la Freedom of the Press Foundation et l'Electronic Frontier Foundation (HTTPS Everywhere) afin de développer des noms en .onion plus faciles à mémoriser sur la plateforme SecureDrop pour des communications sécurisées entre des journalistes et lanceurs d'alerte.

Une preuve de concept est pour Lucy Parsons Labs avec lucyparsonslabs.securedrop.tor.onion au lieu de qn4qfeeslglmwxgb.onion et pour The Intercept avec theintercept.securedrop.tor.onion à la place de http://xpxduj55x2j27l2qytu2tcetykyfxbjbafin3x4i3ywddzphkbrd3jyd.onion.