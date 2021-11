TousAntiCovid : une alerte avant la désactivation du pass sanitaire

Dans le cadre d'une conférence de presse et à l'heure d'une cinquième vague, le ministre de la Santé Olivier Véran a fait un point sur la lutte contre le Covid-19 en France. Plusieurs annonces ont été faites, notamment pour le rappel vaccinal avec une troisième dose.

À partir de samedi prochain, le rappel vaccinal sera ouvert à toutes les personnes majeures dès 5 mois après la dernière injection ou la dernière infection au Covid-19. Une annonce qui est à l'origine de la saturation de plateformes comme Doctolib.

D'autant que la dose de rappel est intimement liée à la validité du fameux pass sanitaire. C'était déjà le cas pour les plus de 65 ans à partir du 15 décembre 2021, et ce sera donc aussi le cas pour les 18 ans et plus à partir du 15 janvier 2022.

Le pass sanitaire sera en fait désactivé pour les personnes concernées n'ayant pas reçu une dose de rappel dans les 7 mois après la dernière injection (ou infection).

Une alerte avec TousAntiCovid

L'application TousAntiCovid est largement utilisée pour intégrer le pass sanitaire. Le ministre de la Santé a indiqué que les personnes dont le pass sanitaire arrive à expiration recevront une alerte de TousAntiCovid.

" Une nouvelle option va apparaître sur l'application TousAntiCovid. Elle alertera lorsque le pass sanitaire arrive bientôt à expiration. […] Le pass va changer de couleur pour signaler qu'il reste tant de jours ou tant de semaines pour être à jour de la vaccination et garder le bénéfice du pass sanitaire. "

La mise à jour de l'application TouAntiCovid est prévue pour mi-décembre. Pour les non vaccinés et dès le 29 novembre, seuls les tests PCR et antigéniques de moins de 24 heures seront par ailleurs des preuves de pass sanitaire temporaire au lieu de 72 heures actuellement.