TousAntiCovid presque aussi populaire que Wikipédia

Le pass sanitaire aidant avec une présentation numérique dans l'application, TousAntiCovid s'impose parmi les marques les plus visitées en France.

D'après des chiffres communiqués par le gouvernement, l'application mobile TousAntiCovid a été téléchargée par plus de 31 millions de personnes depuis son lancement. Selon Médiamétrie et des chiffres pour le mois de juillet (PDF), TousAntiCovid figure dans le Top 10 des marques les plus visitées en France.

TousAntiCovid a ainsi enregistré 27,6 millions de visiteurs uniques en juillet, et 4,8 millions de visiteurs par jour, et se positionne juste derrière l'encyclopédie libre Wikipédia. Les premières places du classement sont occupées par Google, Facebook, YouTube, Amazon, WhatsApp et Instagram.

En juin, TousAntiCovid était à 19,6 millions de visiteurs uniques et le cap des 20 millions de téléchargements avait été dépassé pour l'application.

Cette progression pour TousAntiCovid est à rapprocher du contexte d'une application qui s'est éloignée du seul aspect d'application de traçage des cas contacts sur smartphone comme l'était StopCovid... qui n'avait jamais vraiment décollé.

#COVID19 | Le « pass sanitaire » c'est :



✓ Un certificat de vaccination

✓ OU un certificat de test négatif*

✓ OU un certificat de rétablissement**



Importez le vôtre dans #TousAntiCovid.https://t.co/ctkqNTIb7m ? pic.twitter.com/RdcU1ksvbx — TousAntiCovid (@TousAntiCovid) August 16, 2021

Le pass sanitaire, avec notamment le stockage de certificats de vaccination dans TousAntiCovid, a énormément pesé dans la balance et explique vraisemblablement le boom de son utilisation.