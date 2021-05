TousAntiCovid et QR code : tout ce qu'il faut savoir pour le 9 juin et la réouverture des bars, restaurants...

Pour la réouverture des bars, restaurants et autres salles de sport le 9 juin prochain, vous aurez droit au retour du cahier de rappel, mais aussi de sa version numérique via un QR code généré par l'application TousAntiCovid. Explications.

La prochaine étape du déconfinement est fixée au 9 juin avec d'une part le couvre-feu qui passera de 21h à 23h, et d'autre part la très attendue réouverture des bars, cafés et restaurants, qui ne sera plus limitée aux seules terrasses mais avec possibilité de service à l'intérieur avec une jauge fixée à 50%.

Toutefois, avant d'aller manger, il faudra remplir de nouveau le cahier de rappel qui avait déjà été utilisé par le passé. Pour rappel, ce dernier permet d’être contacté en cas de contamination d'un client présent dans la salle en même temps que vous. Nouveauté, à partir du 9 juin vous pourrez utiliser un cahier numérique, en l'occurrence un simple QR code généré par l’application TousAntiCovid.

À partir du moment ou vous aurez utilisé le QR code vous serez considéré présent pour les deux heures suivantes dans le lieu en question. Si un client présent en même temps que vous se révèle positif au covid dans les jours à venir, en l'ayant indiqué dans son application TousAntiCovid, vous serez alors alerté et incité à vous faire tester dans les plus brefs délais (test PCR de préférence). Et si 3 personnes se révèlent positives, alors toutes les personnes présentes devront faire un test et rester isolées pendant une semaine pour éviter toute propagation du virus.