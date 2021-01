e-Palette : la solution de mobilité autonome de Toyota

Le groupe Toyota dévoile un système pour la gestion de ses véhicules électriques et autonomes baptisés e-Palette.

L'e-Palette est un véhicule électrique à conduite autonome qui sera utilisé l'été prochain pour le village des athlètes dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo au Japon. Toyota Motor Corporation (Toyota) a récemment présenté un système de gestion des opérations pour la mise en service de l'e-Palette.



Le groupe évoque une mise en circulation de navettes urbaines dans une ville expérimentale Woven City entièrement connectée en février, et table sur une exploitation commerciale de son système au cours de la première moitié de la décennie 2020.

" Le système réduira les temps d'attente des usagers et fluidifiera la circulation, afin de garantir que les services offrent sécurité, tranquillité d'esprit et confort ", écrit le groupe Toyota. Le système est censé envoyer le nombre de véhicules e-Palette au moment voulu et à l'endroit opportun.

C'est une gestion voulue en temps réel pour s'adapter et répondre en fonction des besoins. D'éventuelles anomalies sont détectées de manière automatique, avec le cas échéant un rappel des véhicules et l'envoi de navettes de remplacement sur l'itinéraire prévu.

L'e-Palette peut accueillir une vingtaine de passagers et dispose de sièges qui peuvent se replier afin de libérer davantage d'espace. L'e-Palette pourra évoluer sur la base de l'expérimentation menée à Woven City.