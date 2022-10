Trois méga bons plans avec la caméra TP-Link Tapo, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro et la TV TCL 65C735

Commençons notre top 3 de la journée avec la caméra de sécurité TP-Link Tapo qui profite de 50 % de réduction sur Amazon.

Elle permet d'enregistrer des vidéos avec une définition de 2304 x 1296 pixels. Il est possible de la connecter en WiFi ou avec un câble Ethernet. De plus, elle est capable de détecter le passage de personnes et de vous envoyer des alertes en temps réel. Il est possible aussi de régler la détection pour éviter d'avoir de fausses alertes.

La caméra peut surveiller jusqu'à 30 mètres de distance même dans l'obscurité la plus totale. Il est possible d'enregistrer les données en local ou de profiter d'un cloud avec 30 jours offerts. Pour finir, elle affiche la certification IP66 qui indique qu'elle résiste à la pluie et à la poussière.

Sur le site d'Amazon, la caméra de sécurité TP-Link Tapo est au prix de 40 € au lieu de 79 € avec la livraison gratuite.





Passons maintenant au smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro qui profite d'une belle réduction sur Rakuten.

Le mobile est doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile maximal de 360 Hz. De plus, l'écran est protégé par le verre Corning Gorilla Glass 5. Le smartphone intègre le processeur MediaTek Helio G96 avec 6 de RAM et 128 Go d'espace de stockage.

Pour la photo, le téléphone portable est équipé de quatre objectifs, dont un de 108 mégapixels, un de 8 MP et deux de 2 MP. Pour faire des selfies, une caméra de 16 mégapixels est présente. Et enfin, le Redmi Note 11 Pro est équipé d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide filaire de 67 W, qui recharge totalement le mobile en 30 minutes.

Sur Rakuten, le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro est au prix de 269 € au lieu de 329 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec la TV TCL 65C735 qui bénéficie d’une belle promotion chez Materiel.net.

La télévision est pourvue d’une dalle QLED de 65" avec une définition 3840 x 2160 px en 16:9 avec les technologies HDR10, HDR10+, Dolby Atmos et Dolby Vision. Elle affiche un taux de raffraîchissement de 144 Hz. Le téléviseur est équipé d'un port USB, de quatre ports HDMI, d'une prise jack et d'un port Ethernet. Au niveau du son, le téléviseur dispose de 2 haut-parleurs de 10 W chacun. Étant donné que c'est une smartTV, vous pouvez profiter de vos applications préférées comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Vidéo. Pour finir, La TCL 65C735 est compatible avec Alexa ou Google Assistant.

La TV TCL 65C735 est au prix réduit de 649 € au lieu de 799 € avec l’ODR de 150 € et la livraison gratuite sur Materiel.net.



N'hésitez pas à consulter nos différents bons plans comme les ventes flash Darty avec les meilleures offres du moment avec deux belles opérations ou encore du bon son à prix réduit avec le casque gamer HyperX Cloud II et notre sélection de bons plans.