Le trafic vers les FAI a augmenté de 50 % en un an

Le trafic entrant vers les principaux FAI en France a connu une augmentation de plus de 50 % en un an pour atteindre 27,7 Tbit/s.

Dans le cadre de la publication de l'édition 2021 de son rapport sur l'état d'internet en France, l'autorité des télécoms Arcep indique que le trafic entrant vers les quatre principaux Fournisseurs d'Accès à Internet (Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR) à l'interconnexion est passé de plus de 18,4 Tbit/s à fin 2019 à 27,7 Tbit/s à fin 2020.

C'est ainsi une augmentation de plus de 50 % en un an, alors que cette augmentation avait été de 29 % entre 2018 et 2019. Ce trafic provient à environ 48 % des liens de transit et à 52 % du peering privé et public.

Le transit est défini comme la bande passante vendue par un opérateur à un opérateur client dans le cadre d'un service contractuel et payant pour accéder à la totalité de l'internet. Le peering est un échange de trafic entre deux pairs. Un lien de peering peut être gratuit ou payant pour celui qui envoie le plus de trafic. Le peering est privé dans le cadre d'une interconnexion directe entre deux opérateurs.

Pour l'évolution du trafic entrant, l'Arcep souligne une augmentation importante au premier semestre 2020 (+26 %) qui serait en lien avec l'augmentation des usages lors du premier confinement en France pendant la crise sanitaire du Covid-19.

À fin 2020, le trafic sortant du réseau des quatre principaux FAI en France à l'interconnexion atteint 2,6 Tbit/s. C'est une augmentation de 46 % sur un an pour le trafic sortant qui demeure bien inférieur au trafic entrant.

Les capacités installées à l'interconnexion ont augmenté et sont estimées à près 67 Tbit/s en 2020, soit 2,4 fois le trafic entrant. " Ce ratio n'exclut pas l'existence d'épisodes de congestion qui peuvent survenir entre deux acteurs sur un ou des liens particuliers en fonction de leur état à un instant donné ", prévient l'Arcep.

Comme pour les années précédentes, le trafic vers les clients des principaux FAI se concentre autour d'un nombre réduit d'acteurs. La moitié du trafic provient de quatre fournisseurs de contenu que sont Netflix, Google, Akamai et Facebook.

Akamai est pour rappel un gros opérateur de transport de type CDN (Content Delivery Network) avec des infrastructures pour optimiser le trajet d'acheminement des contenus. Les données sont dupliquées de manière dynamique sur des serveurs pour être au plus près de l'utilisateur final.