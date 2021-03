Transférer ses fichiers de PC à iPhone avec CopyTrans Filey

Le logiciel CopyTrans Filey permet de transférer facilement vos fichiers d'un iPhone ou un iPad à un PC en seulement quelques minutes et en toute sécurité.

Les blocages mis en place par Apple pour protéger leurs appareils peuvent, parfois, devenir un véritable cauchemar pour les utilisateurs qui souhaitent ajouter des films à leur iPad, ou simplement rajouter des documents sur leur iPhone. Les fichiers ne sont pas toujours au bon format, le transfert des données n'est pas simple, et cela devient rapidement un casse-tête alors que cette manipulation est si simple avec les autres smartphones qu'il suffit de connecter à un pc comme un simple disque dur.

C'est cette situation qui explique que de nombreux éditeurs du marché se sont engouffrés dans ce créneau. C’est par exemple le cas du logiciel CopyTrans Filey qui se montre à la fois simple et performant pour effectuer ces tâches pour les détenteurs de produits Apple. Cet outil va vous permettre d’ajouter des documents et fichiers en tout genre sur votre iDevice avec un simple glisser-déposer. Fini donc de se prendre la tête pour mettre vos dossiers dans le bon format, car CopyTrans Filey prend en charge tous les formats des fichiers PC : .pdf, .doc, .xls, .ppt, .epub, .mp3, ainsi que les formats vidéo .avi et .mov.

CopyTrans Filey vous permet de trier facilement vos données iPhone / iPad : ayez un aperçu de tous les fichiers dans un seul endroit, faites la recherche, éditez, renommez, supprimez les documents volumineux que vous n’utilisez plus. Il est vrai que certaines applications tombent rapidement dans l’oubli sans que nous pensions à les supprimer. Vous pourrez également sauvegarder facilement vos fichiers sur votre PC, comme certaines musiques que vous n’écoutez plus, en plus de les mettre à l'abri avec une sauvegarde locale.

En fait, CopyTrans va vous permettre de gérer tous vos documents sur votre iPhone ou tablette Apple de façon simple et rapide, et cela, ça change la vie de tout détendeur de la marque de la pomme !

Pour utiliser ce logiciel, il vous suffira juste de connecter votre appareil iOS ou votre PC via un câble USB afin d’autoriser pour les prochaines fois la connexion via Wi-Fi que vous pourrez autoriser lors du lancement du logiciel, ou que vous pourrez installer plus tard dans le menu réglage en choisissant « Autoriser connexion Wi-Fi »

Vous pourrez ensuite gérer simplement vos fichiers de votre PC à votre iPhone / iPad ou inversement. De plus, CopyTrans Filey vous permet également de manipuler plusieurs appareils iOS en simultané afin de gagner du temps et en efficacité.

Enfin, une fois vos transferts de fichiers réalisés, vous risquez de manquer de place sur votre appareil, ce qui est assez fréquent avec un iPad lorsque l’on veut y mettre des films ou avec l’iPhone si l’on a beaucoup de musiques. Ce logiciel vous permet de faire de la place sur votre smartphone en triant vos fichiers par taille afin de voir quels sont ceux qui occupent le plus de place. Vous pourrez soit les supprimer directement depuis CopyTrans Filey, soit les sauvegarder sur votre PC.

Il ne faut pas oublier que CopyTrans Filey ne s’occupe que du transfert des fichiers, il faudra donc en parallèle installer les applications nécessaires sur votre smartphone ou tablette pour les lire correctement comme Adobe Acrobat Reader, Microsoft Word, Ebook Reader, VLC Player, etc.

CopyTrans Filey est un logiciel entièrement gratuit pour toute utilisation dans un cadre privé.

Signalons par ailleurs que l'éditeur propose un pack regroupant pas moins de 7 logiciels qui bénéficie actuellement d'une très forte promotion, affiché à moins de 15 € grâce à GNT. Nommé CopyTrans 7 Pack, il intègre 7 applications pour une expérience illimitée sous iOS pour gérer vos contacts depuis le PC, transférer les photos vers le PC et vice versa, récupérer vos données d’une sauvegarde sur le PC, télécharger ou effacer vos photos iCloud, sauvegarder votre iPhone sans iTunes, récupérer la musique iPhone sur PC & iTunes, ou enfin sauvegarder et restaurer la bibliothèque iTunes.