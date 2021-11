Transfert de fichiers volumineux : il y a aussi une solution made in France

Avec les services de stockage en ligne usuels de quelques grands groupes associés à leurs systèmes d'exploitation, il peut être envisagé le transfert de fichiers plus ou moins volumineux via des fonctionnalités de partage de dossiers intégrés.

Une solution avec certaines limitations de base qui n'apporte toutefois pas toujours satisfaction. Pour preuve, Mozilla a tenté d'apporter sa pierre à l'édifice en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation, mais s'est finalement cassé les dents avec son projet.

Sans être spécifique au navigateur Firefox, l'envoi de fichiers via un lien personnalisé avec Firefox Send a été confronté à des utilisations abusives ayant pour but de diffuser des malwares et pour mener des attaques par phishing. Un contexte qui a sonné le glas de ce service.

Parmi les solutions simples et encore actives, il y a notamment la plateforme française TransferNow qui se spécialise dans le partage de fichiers volumineux et revendique plus de 180 millions de fichiers téléchargés depuis sa création en 2013.

Couvrant tous les supports, TransferNow permet de transférer gratuitement jusqu'à 5 Go de fichiers par le biais d'un lien envoyé par email ou par simple lien de partage personnalisable. Protégés par mot de passe, les transferts sont limités à 10 destinataires et avec une disponibilité des fichiers pendant 7 jours.

D'autres offres sont payantes avec évidemment l'ajout de possibilités supplémentaires et pour répondre à des besoins encore plus importants, à commencer par une offre premium à 8,33 € par mois pour un utilisateur qui passe à jusqu'à 50 Go par transfert, 50 destinataires par transfert et des fichiers disponibles pendant un an, avec 1 To de stockage.

En réalité, les services de transfert de gros fichiers ne manquent pas. Comme le montre la courte durée de vie de Firefox Send et même si c'est un usage abusif du service qui aurait provoqué sa chute, difficile d'imaginer que tous survivront face à Apple, Google, Microsoft et consorts… sauf en leur donnant une chance.