Bon plan : un transmetteur Bluetooth à petit prix pour la Nintendo Switch

Le bon plan du jour concerne un transmetteur Bluetooth destinée à la console de jeu vidéo Nintendo Switch. Grâce à sa portée de 10 mètres et à son efficacité, vous pourrez ainsi utiliser un casque Bluetooth ou des écouteurs sans fil tout en jouant à votre jeu préféré sur la console Nintendo Switch. Et si vous êtes deux, le transmetteur le gère également ! Ce transmetteur utilise la technologie Bluetooth 5.0 et est également compatible avec la Nintendo Switch Lite.

Vous pourrez retrouver le transmetteur Bluetooth UGreen en promotion chez Gearbest avec la livraison gratuite au prix de 21 € avec le code de réduction O5374155EC627000 ! Vous le trouverez avec le même code également accompagné d'un adaptateur TV pour la somme de 28 €, toujours avec la livraison gratuite.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

