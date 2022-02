Foyers sans fibre optique : l'aide financière de l'État sera doublée

Au 1er avril, le montant du soutien financier de l'État pour le coût d'équipement, d'installation ou de mise en service d'une solution de très haut débit sans fil d'accès à Internet sera doublé. Il passera de 150 € à 300 €. Sous conditions de ressources, cette subvention pourra également aller jusqu'à 600 €.

Cette aide de l'État entre dans le cadre du dispositif de guichet " cohésion numérique des territoires ". Lancé en 2019, il avait d'abord pour objectif d'apporter le bon haut débit (débit descendant supérieur à 8 Mbps) aux foyers - et entreprises - non couverts par les réseaux filaires.

Pour les Français ne disposant pas de la fibre

L'accent est désormais davantage mis sur le très haut débit (débit descendant supérieur à 30 Mbps) dans la mesure où l'ambition est une couverture de l'intégralité du territoire d'ici la fin de cette année 2022.

L'aide touche l'équipement en solutions hertziennes pour les foyers n'ayant pas accès à un réseau très haut débit filaire. Les technologies concernées sont notamment le satellite, la 4G voire 5G fixe, les réseaux de boucle locale radio comme le THD Radio.

S'appuyant sur les chiffres de l'autorité des télécoms Arcep au 30 septembre 2021, le gouvernement souligne que la France a aujourd'hui le plus grand nombre de fibres optiques en Europe avec 28,3 millions de locaux raccordables (67 % du total des locaux), et du rythme de déploiement le plus élevé avec 20 000 locaux rendus raccordables par jour sur les six derniers mois.