Très haut débit : SFR poursuit le déploiement de la 4G+ à 500 Mbps

Depuis l'été 2018, SFR propose sur son réseau mobile 4G+ des vitesses de transfert pouvant atteindre 500 Mbps (débit maximum théorique descendant de 593 Mbps) via l'agrégation des quatre bandes de fréquences 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz et 2600 MHz.

Avec Nancy et Reims en novembre, ce sont deux nouvelles communes qui ont été ouvertes en 4G+ jusqu'à 500 Mbps pour SFR et pour un total de désormais 27 communes localisées sur la carte ci-dessous :

SFR revendique la disponibilité de sa 4G+ pour 16 340 communes, dont 2 226 communes pour la 4G+ jusqu'à 300 Mbps et 27 communes pour la 4G+ jusqu'à 500 Mbps.

Rappelons par ailleurs que depuis l'été dernier, SFR a lancé la 4G+ à 1 Gbps (débit maximal théorique descendant de 1072 Mbps), toujours grâce à l'agrégation des quatre bandes de fréquences précédemment citées.

Pour peu de disposer d'un smartphone compatible (comme par exemple le Galaxy S10 de Samsung), le lancement commercial de la 4G+ à 1 Gbps a eu lieu dans la ville de Nantes en Loire-Atlantique. SFR n'a pas communiqué depuis sur une ouverture dans d'autres villes, sachant qu'il était question d'une dizaine de grandes agglomérations d'ici la fin de l'année.

SFR utilise du MIMO 4x4 (Multiple Input, Multiple Output ; quatre antennes en émission et quatre en réception) pour l'augmentation des débits et s'appuie sur la technique de modulation 256 QAM (Quadrature Amplitude Modulation) pour l'optimisation des débits.

Et pour rappel, vous trouverez dans notre section bon plan les meilleures promotions sur les forfaits mobiles et internet dont les forfaits SFR et RED.