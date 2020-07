La prochaine trilogie Star Wars de Disney repoussée tout comme les prochains films « Avatar »

Suite à la crise du Covid-19, la liste des films et séries repoussés s'allonge avec cette fois-ci la nouvelle trilogie Star Wars de Disney.

L'année dernière, Disney avait établi un calendrier de sortie pour une nouvelle liste de films Star Wars, mais les choses ont changé depuis. Avec les salles de cinéma fermées et les productions ralenties en raison de la pandémie de coronavirus, cela repousse les dates de sortie prévues d'un an. Cela signifie que le premier film, qui aurait été réalisé par Taika Waititi, fera ses débuts le 22 décembre 2023, suivi des autres en 2025 et 2027. Une mauvaise nouvelle pour les fans de l’univers.

Bien que cela donne aux fans un peu plus de temps à attendre, ce n'est vraiment rien comparé aux suites d'Avatar. Maintenant détenu par Disney après son acquisition de la Fox, ceux-ci ont également été repoussés. La date limite indique qu'Avatar 2 est maintenant programmé pour le 16 décembre 2022, soit un an après la date prévue, mais la sortie du film avait été initialement annoncée en 2014. Il faudra encore un peu de patience avant de pouvoir profiter de vos films préférés.