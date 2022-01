Trois ans après : Google abandonne le support des Pixel 3

Après trois années de support, Google en a fini avec ses Pixel 3 et ne proposera plus aucune mise à jour sur ses appareils.

Google a rempli son contrat et n'ira pas au-delà : trois ans après leur sortie, les Pixel 3 sont déjà bons pour la casse...

Les terminaux lancés en 2018 au prix fort ne sont désormais plus officiellement supportés par Google qui ne déploiera plus aucune mise à jour sur les appareils.

Malgré une situation qui fait polémique, Google ne semble pas souhaiter revenir sur sa décision. Interrogé par Vice, Google explique ainsi estimer que 3 ans de mise à jour de sécurité et de système d'exploitation sont suffisants pour permettre aux utilisateurs de profiter pleinement de leur appareil.

Pourtant, le Pixel 6 devrait profiter non plus de 3 mais bien de 5 années de suivi... Chez Apple, on remarque qu'iOS 15 est encore compatible avec l'iPhone 6S sorti il y a 7 ans.

Globalement, certains constructeurs font des efforts pour étendre la durée de support de leur appareil suite à la demande des utilisateurs. Impossible donc pour les acheteurs de Pixel 3 de ne pas avoir un peu d'amertume envers Google, d'autant que les terminaux sont censés représenter le fleuron de l'écosystème Android.