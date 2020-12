Troll day : les joueurs PC seraient plus intelligents que ceux sur console

Voilà une étude qui va relancer de plus belle la guerre entre les joueurs sur PC et consoles : il est annoncé que les joueurs PC seraient plus intelligents que les joueurs PlayStation, Xbox et Switch...

Voilà une étude qui devrait vous donner de quoi débattre lors de la soirée du réveillon histoire de mettre l'ambiance : Royal Panda, une société de jeu d'argent en ligne a ainsi commandé une étude visant à connaitre le quotient intellectuel moyen des joueurs en fonction des plateformes pratiquées. Et le résultat met en avant les joueurs PC.

Histoire de désamorcer la polémique très rapidement, deux points principaux sont à mettre en avant : d'une part l'étude n'a rien de très sérieux et vise clairement à faire du buzz, et d'autre part, le QI à lui seul ne détermine en rien un quelconque niveau d'intelligence chez les utilisateurs.

Une fois ces éléments bien pris en compte, nous sommes partis pour un article de détente purement trollesque, histoire de se mettre en forme et de s'armer de quelques cartouches pour la soirée du réveillon entre le cousin Pro PlayStation et le frangin Pro Microsoft...

Royal panda a donc mené une étude pour définir quels joueurs étaient les plus intelligents en fonction de la plateforme pratiquée : PC, PS4, Xbox One, Switch et smartphone. Un test mené avec des psychologues a ainsi permis de sonder 1001 joueurs et les résultats sont les suivants :

Les joueurs PC auraient ainsi un QI moyen plus élevé que les joueurs PS4, devant les joueurs Xbox One, Switch et smartphone.

En entrant un peu plus dans les détails, les joueurs PC seraient meilleurs pour s'exprimer et dans les maths alors qu'ils s'inclinent face aux joueurs PS4 dans la logique et le raisonnement visuel. Les joueurs Xbox se situent à la 3e place dans tous les domaines.

L'étude va encore plus loin et classe les plus hauts QI en fonction des jeux pratiqués. Ainsi, le top 5 des joueurs les plus intelligents pratiquerait dans l'ordre Rainbow Six Siege, Among Us, Minecraft et Cod Modern Warfare. On apprend même que les joueuses seraient plus intelligentes que les joueurs (108,4 contre 102,3 de QI en moyenne).

Enfin top du troll : sur smartphone, les joueurs sur Android seraient plus intelligents que les joueurs sur iOS...

De notre côté on garde notre avis sur le sujet et on sort le pop-corn en surveillant les commentaires...