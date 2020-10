Quelle meilleure trottinette électrique acheter en 2020 ? lundi 05 Octobre 2020 à 16:29 par | 0 commentaire(s) Lepar Carolina T.

Les trottinettes électriques sont devenues en quelques années seulement le moyen de locomotion le plus apprécié par les citadins. On en voit partout, dans les rues, sur les routes, mais surtout on en voit de plus en plus. De très nombreuses marques se sont engouffrées dans ce créneau porteur et proposent des dizaines de modèles, de l'entrée au très haut de gamme. Mais quelles sont réellement les meilleures trottinettes électriques du marché à acheter en ce moment ?

La trottinette électrique est le nouveau moyen de transport à la mode et pour cause, elle vous permet de vous déplacer plus rapidement et surtout plus facilement. De plus, de nombreux modèles sont pliables permettant de la ranger facilement une fois arrivé chez vous ou au travail. En revanche, le choix du bon modèle est compliqué tant il en existe de nombreux possédant tous des avantages et des inconvénients. Aujourd’hui, nous avons décidé de vous aider dans votre comparatif en vous proposant notre guide d'achat des 5 meilleures trottinettes électriques du marché que vous pourrez acheter les yeux fermés partout en France.

Beeper Lite FX1L4 Cette trottinette électrique de la marque Beeper est une trottinette parfaite pour les déplacements urbains grâce à son poids plume, l’un des plus légers du marché, mais aussi grâce à sa fonctionnalité pliable. Revers de la médaille son autonomie est un peu plus limitée, mais suffisante pour des trajets urbains rapides et quotidiens. Avec ses roues de 6 pouces et son moteur brushless de 250 Watts, la trottinette électrique Beeper Lite FX1L4 propose un menu à 3 vitesses avec une vitesse maximale de 23 km/h. Elle intègre une batterie de 4 Ah ce qui correspond à une autonomie d’environ 6 à 8 km. Le temps de charge est d’environ 3 heures. La trottinette électrique de Beeper répond aux nouvelles réglementations avec une vitesse maximale inférieure à 25 km/h et avec la présence de feux LED à l’avant et à l’arrière de l’engin. De plus, pour votre sécurité, elle dispose d’une plateforme antidérapante et d’un double système de frein électrique et mécanique. La trottinette électrique Lite FX1L4 de la marque Beeper propose des dimensions de 90 cm x 43 cm x 97 cm (dépliée) et de 43 cm x 81 cm x 29 cm (pliée) avec un poids de seulement 7,4 kg. Points forts : Beeper Lite FX1L4 Trottinette ultralégère

Petit prix Où l'acheter au meilleur prix Xiaomi M365 Malgré son ancienneté, la trottinette électrique Xiaomi M365 reste l’une des meilleures trottinettes électriques du marché en 2020. Elle reste également meilleure que la nouvelle version 1S sortie plus récemment ! Elle propose toujours un rapport qualité vs prix encore imbattable. Comme de nombreuses trottinettes, elle est également pliable. Cette trottinette électrique de Xiaomi possède des roues de 8,5 pouces et un moteur de 250 Watts qui permet une vitesse maximale de 25 km/h. La M365 de Xiaomi est alimentée par une batterie de 280 Wh (soit 18,6 Ah), ce qui lui permet une autonomie entre deux temps de charge de 30 kilomètres. Une recharge complète prend environ 5 heures. Elle passe haut la main les normes de sécurité avec une vitesse maximale de 25 km/h et la présence de feux LED à l’avant et à l’arrière de la trottinette et présente de nombreux avantages comme la présence d'un régulateur de vitesse, d'un frein à disque à l'arrière ou de l'E-ABS (système de frein antiblocage). Le poids maximal supporté est de 100 kg. Lorsqu’elle est dépliée, la trottinette électrique Xiaomi M365 a pour dimensions 108 cm x 43 cm x 114 cm pour un poids total de 12,5 kg. Points forts : Xiaomi M365 Son rapport qualité/prix

Son poids Ses performances Où l'acheter au meilleur prix Xiaomi M365 Pro 2 (Mi Electric Scooter Pro 2) La trottinette électrique Xiaomi M365 Pro 2 est l’une des dernières trottinettes de la gamme des Xiaomi Mi Electric Scooter. Ce modèle succède à la M365 Pro (Mi Electric Scooter Pro) et s'est véritablement imposé comme une référence dans la gamme Pro de Xiaomi. La trottinette électrique Xiaomi M365 Pro 2 est équipée de roues pneumatiques de 8,5 pouces et d’un moteur de 300 Watts (600 W en puissance maximale) qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Elle peut monter des pentes de jusqu'à 20%. La Mi Electric Scooter Pro 2 dispose d’une batterie de 12,8 Ah qui permet une autonomie très bonne de 45 km. Cette nouvelle version respecte les normes qui sont entrées en vigueur récemment avec une vitesse maximale adéquate, et des feux avant et arrière. Au niveau des fonctionnalités, elle se plie et se déplie en 3 secondes, possède un corps en aluminium, et dispose d'un système de récupération d'énergie nouvelle génération permettant de convertir l’énergie cinétique en énergie électrique pour augmenter l'autonomie de la batterie. Elle intègre un double système de freinage avant et arrière, un phare ultra-lumineux de 2W à l'avant, un feu arrière amélioré et des réflecteurs avants, latéraux, et arrières. Son écran intégré est multifonctions, avec un affichage en temps réel de 8 types de données : vitesse, mode de vitesse, puissance, statut de verrouillage et autres informations de conduite, sans oublier l'application dédiée sur smartphone. Les dimensions de cette trottinette M365 Pro 2 sont de 113 cm x 43 cm x 118 cm dépliée et de 113 cm x 43 cm x 49 cm pliée. Le poids est de 14,2 kg, ce qui reste dans la moyenne.



Son autonomie Son rapport qualité/prix Où l'acheter au meilleur prix Ninebot KickScooter MAX G30 La trottinette électrique Ninebot Max G30 est reconnue pour son autonomie très impressionnante, encore rare sur le marché actuel de la mobilité urbaine. Elle est également pliable, ce qui est un véritable plus pour les déplacements et le rangement. La trottinette électrique Max G30 de Ninebot possède des roues sans chambre à air de 10 pouces et un moteur de 350 Watts permettant une vitesse maximale de 25 km/h. Elle est alimentée par une batterie Li-Po de 15,3 Ah, ce qui lui permet d’atteindre une autonomie record de 65 kilomètres entre deux recharges (temps de la recharge environ 6 heures). Elle répond aux nouvelles normes imposées aux trottinettes électriques avec une vitesse maximale de 25 km/h et la présence des feux avant et arrière et de freinage. Vous pourrez la piloter via une application dédiée. Le poids maximal supporté est 100 kg. Elle intègre des lumières LED à l'avant et à l'arrière, un frein électronique (arrière) et un frein à tambour mécanique (avant), et peut monter des pentes jusqu'à 20%. Elle dispose également d'un frein régénérateur pour la récupération d'énergie permettant une meilleure autonomie. Son écran intégré est de type LED coloré avec diverses indications (vitesse de conduite, sélection du mode de conduite, niveau de la batterie, connectivité Bluetooth, maintenance...). Les dimensions de cette trottinette électrique sont de 116 cm x 120 cm x 47 cm pour un poids conséquent de 18 kg. Points forts : Ninebot KickScooter MAX G30 Son autonomie impressionnante

Son autonomie impressionnante Ses performances Où l'acheter au meilleur prix E-Twow Booster S+ Premium La marque chinoise E-Twow a mis ses trottinettes à jour pour répondre aux nouvelles lois française, mais aussi européenne concernant la vitesse maximale. Et heureusement, car la trottinette électrique E-Twow Booster S+ est très appréciée par les Français grâce à sa puissance, mais aussi grâce à son poids et sa fonctionnalité pliable qui facilite les déplacements et le rangement. La trottinette électrique Booster S+ propose des roues de 8 pouces et un moteur d’une puissance de 575 Watts et respecte les nouvelles lois françaises avec une vitesse maximale de 25 km/h mais un mode débridé permet d'atteindre les 35 km/h. Elle peut grimper une pente de jusqu'à 23% Grâce à sa batterie Li-ion de 8,7 Ah Samsung, la Booster S+ Premium propose une autonomie allant jusqu’à 35 km entre deux charges (temps de charge entre 1,5 et 2,5 heures). Le modèle Booster S+ respecte les nouvelles réglementations avec un éclairage avant et arrière et avec un mode bridé permettant de respecter (ou pas) les 25 km/h. De plus, vous pourrez profiter d’une sécurité à toute épreuve grâce aux freins électromagnétiques et au système de freinage avec récupération d'énergie. Cette trottinette électrique de la marque E-Twow supporte un poids maximal de 100 kg. Les dimensions de la trottinette électrique E-Twow Booster S+ sont de 94 cm x 116 cm 14,5 cm lorsqu’elle est dépliée et de 94 cm x 33 cm x 14,5 cm lorsqu’elle est pliée. Son poids est de 10,9 kg et elle permet de supporter jusqu'à 100 Kg. Points forts : E-Twow Booster S+ Premium Sa qualité de fabrication

Sa qualité de fabrication Sa puissance moteur Où l'acheter au meilleur prix