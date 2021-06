Deux trottinettes électriques de chez NIUBILITY à prix réduit

Après moins d’un an après son lancement, la trottinette électrique NIUBILITY N1 que nous avons testée connaît une très intéressante promotion.

La trottinette électrique N1 est équipée de deux grandes roues de 8,5 pouces, d’un écran LCD avec un compteur et niveau de batterie, de phares avant et arrière, d'un avertisseur sonore, d'une béquille, d'un frein à disque arrière, et le tout sur une structure en alliage d’aluminium offrant un poids de 12,5 kg et une bonne robustesse.

Elle est capable de supporter un poids de 120 kg. Pouvant aller jusqu’à 25 km/h, sa batterie de 7,8 Ah supportera un trajet de 15 à 25 km pour une charge de 5 heures.

Roulant sur un terrain cimenté, de bitumes ou avec des pavés, on pourra monter des pentes de maximum 15 %

Vous pouvez trouver la trottinette électrique NIUBILITY N1 au tarif de 239 € avec le coupon WIISNN10. La livraison est gratuite et s’effectue en 2 à 5 jours depuis la Pologne.



Concernant sa grande soeur, la NIUBILITY N2 présente aussi des qualités similaires dont certains points ont été améliorés.

Elle possède deux roues de 10 pouces équipées de garde-boue sur une armature d’alliage d’aluminium. Elle est légèrement plus lourde avec un poids de 14 kg pour une taille dépliée de 117 x 47 x 124 cm.

Sa batterie de 10 Ah permet une meilleure autonomie allant de 27 à 32 km. Elle se recharge en 5 à 6 heures maximum. Sa vitesse maximale est de 25 km/h et elle est capable de prendre des pentes de 25 %.

La trottinette électrique NIUBILITY N2 est proposée au prix réduit de 291 € avec le coupon WIISNN2 avec la livraison gratuite depuis la Pologne.