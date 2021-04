La trottinette électrique Xiaomi 1S à prix réduit, mais aussi iPhone 12, iPad 2020, Realme X50 Pro ..

En ce moment Rakuten propose deux codes promos qui cassent les prix d'une sélection de produits comme les AirPods Pro à 174 € ou les AirPods 2 à 124 et bien plus encore !

Le bon plan du jour concerne la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 1S qui est équipée d'un moteur d'une puissance nominale de 250W, et de 500 W en puissance maximale. Trois modes de vitesse sont disponibles : mode piéton de 0 à 5km/h, mode standard de 0 à 20km/h et enfin le mode sport de 0 à 25km/h. La Xiaomi Mi Electric Scooter 1S peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h avec une autonomie estimée à 30 km.

La trottinette est pliable en 3 secondes pour un confort optimal pour ses utilisateurs. Et pour les déplacements en milieu urbain, il est à noter qu'elle ne pèse que 12,5 kg avec son corps en aluminium. Elle dispose de roues pneumatiques de 8,5" et d'un double système de freinage avant et arrière. Enfin une application dédiée existe, Mi Home App, permettant de verrouiller / déverrouiller la trottinette, de consulter les données comme le kilométrage, la vitesse, l'autonomie restante... ou encore de gérer les paramètres du régulateur de vitesse ou de mettre à jour le firmware. Bref, une trottinette à recommander.

En ce moment, Rakuten propose la trottinette électrique Xiaomi 1S à 329 € au lieu de 449 € avec le code RAKUTEN20 !



Vous pourrez également trouver les promotions ci-dessous chez divers e-commerçants :

Aujourd'hui, vous pourrez profiter de deux coupons de réductions chez Rakuten avec RAKUTEN10 pour 10 € offert à partir de 59 € d'achat et RAKUTEN20 pour 20 € offert dès 149 € d'achat.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant un vélo d'appartement Reebok à moins de 275 €, mais aussi la montre connectée Nubia Alpha et son affichage souple en promotion !