La trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 1S en forte promotion!

Le bon plan du jour concerne la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 1S qui est équipée d'un moteur d'une puissance nominale de 250W, et de 500 W en puissance maximale. Trois modes de vitesse sont disponibles : mode piéton de 0 à 5km/h, mode standard de 0 à 20km/h et enfin le mode sport de 0 à 25km/h. La Xiaomi Mi Electric Scooter 1S peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h avec une autonomie estimée à 30 km.

La trottinette est pliable en 3 secondes pour un confort optimal pour ses utilisateurs. Et pour les déplacements en milieu urbain, il est à noter qu'elle ne pèse que 12,5 kg avec son corps en aluminium. Elle dispose de roues pneumatiques de 8,5" et d'un double système de freinage avant et arrière. Enfin une application dédiée existe, Mi Home App, permettant de verrouiller / déverrouiller la trottinette, de consulter les données comme le kilométrage, la vitesse, l'autonomie restante... ou encore de gérer les paramètres du régulateur de vitesse ou de mettre à jour le firmware. Bref, une trottinette à recommander.

Vous pourrez profiter chez Gogobest de la trottinette électrique Mi Electric Scooter 1S à 359 € seulement au lieu de 449 € prix officiel avec une livraison gratuite depuis l'Europe.