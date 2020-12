Bon plan : la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 1S à 339 € au lieu de 449 €

Le bon plan du jour concerne la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 1S qui est affichée en forte promotion à 339 € avec le code MEN57JY539 au lieu de 449 € prix officiel, avec la livraison gratuite en 4 à 6 jours en France.

Cette dernière est équipée d'un moteur d'une puissance nominale de 250W, et de 500 W en puissance maximale. Trois modes de vitesse sont disponibles : mode piéton de 0 à 5km/h, mode standard de 0 à 20km/h et enfin le mode sport de 0 à 25km/h. La trottinette est pliable en 3 secondes pour un confort optimal pour ses utilisateurs. Et pour les déplacements en milieu urbain, il est à noter qu'elle ne pèse que 12,5 kg avec son corps en aluminium.

La Xiaomi Mi Electric Scooter 1S peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h avec une autonomie estimée à 30 km. Elle dispose également d'un système de récupération d'énergie nouvelle génération qui convertit l'énergie cinétique à chaque freinage ou lors des utilisations sans moteur en énergie électrique pour prolonger l'autonomie de la batterie (KERS).

Elle dispose de roues pneumatiques de 8,5" et d'un double système de freinage avant et arrière, la roue arrière avec un grand disque de frein et la roue avant avec un système de freinage antiblocage régénératif E-ABS pour un arrêt plus sûr. Et bien entendu un phare ultra-lumineux de 2W à l'avant, un feu arrière et des réflecteurs à l’avant et sur les côtés pour améliorer la visibilité et la sécurité si vous roulez la nuit.

Enfin une application dédiée existe, Mi Home App, permettant de verrouiller / déverrouiller la trottinette, de consulter les données comme le kilométrage, la vitesse, l'autonomie restante... ou encore de gérer les paramètres du régulateur de vitesse ou de mettre à jour le firmware. Bref, une trottinette à recommander.

Signalons également que Gshopper propose de nombreux autres produits en promotion dans le cadre des fêtes de Noël jusqu'au 31 décembre sur cette page dédiée.