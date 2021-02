Le bon plan du jour concerne la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 qui possède une puissance maximale de 600 W avec une vitesse maximale de 25 km/h qui rentre donc dans les nouvelles lois. Cette Xiaomi propose trois modes de vitesse (0-5km/h, 0-20km/h et 0-25km/h) selon les environnements où vous vous situez.

Elle est alimentée par une batterie de 446 Wh, ce qui lui permet une haute autonomie de 45 km. La batterie est protégée par 6 technologies qui lui assure une durée de vie plus longue en la protégeant contre les courts-circuits, les surtensions, la surcharge, la charge excessive, thermique et la sous-tension en veille.

Vous pourrez également profiter d'un écran LED sur le guidon pour vérifier vos données de conduites (vitesses, puissance, statut de verrouillages, etc.), pour accélérer votre vitesse de façon fluide et sûre, et bien d'autres fonctionnalités que vous adorerez. Elle est équipée de roues pneumatiques de 8,5". La Pro 2 dispose, pour votre sécurité, d'un double système de freinage avant et arrière, mais aussi d'un phare ultra-lumineux de 2W et d'un feu arrière.

Cette trottinette électrique est pliable en 3 secondes pour plus de confort et de facilité pour le rangement et le transport. Enfin, vous pourrez vous connecter à l'application Mi Home App afin de connaître les statistiques de conduite, les mises à jour firmware, mais également de verrouiller votre trottinette à distance.

Vous pourrez trouver la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 à 342 € au lieu de 499 € chez AliExpress en utilisant le coupon SUPERDEAL021 ! De plus, la livraison en quelques jours depuis l'Espagne est gratuite.