La trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 et l'aspirateur Roborock S5 Max en FORTE promotion mais aussi...

Gshopper propose aujourd'hui sur sa boutique hébergée sur AliExpresse une grosse promotion sur la récente trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3.

Pour rappel, cette dernière intègre un puissant moteur de 600W permettant d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, et de grimper des pentes jusqu’à 16% d’inclinaison.

Elle possède également une batterie d’une capacité confortable de 7650 mAh offrant une autonomie de 30 kilomètres, le temps de charge étant de 6 à 8 heures. La trottinette possède un système de freinage eABS et un nouveau dispositif de frein à disque.

Sur le guidon vous trouverez un écran fournissant de nombreuses informations comme l’autonomie, le kilométrage, l’éclairage embarqué....

Sur la boutique Gshopper d'AliExpress, vous trouverez la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 au prix réduit de 378 € avec le code PRIX30 au lieu de 449 € avec la livraison gratuite depuis l'Europe en quelques jours. Vous pouvez également l'acheter avec une livraison gratuite depuis la France au prix de 389 € toujours avec le code PRIX30.





Passons ensuite au robot aspirateur laveur Roborock S5 Max également en forte promotion. De forme circulaire, ce robot aspirateur et laveur mesure 35 cm pour 9,5 cm de haut et est surmonté d'un télémètre avec également la présence de deux boutons permettant de l’allumer et de lancer le nettoyage ou de le mettre en pause et l’autre pour le faire retourner à sa base.

Le robot intègre un réservoir d’eau de 290 ml et un collecteur de poussières de 460 ml. Il est équipé de deux roues antidérapantes et peut franchir des obstacles de 2 cm de hauteur.

Concernant le nettoyage, ce dernier dispose d'une brosse principale, d'une brosse latérale et d'une serpillière. Il possède une puissance d'aspiration de 2000 Pa suffisante pour aspirer tous les débris. Son entretien est facilité par son côté démontable et chaque pièce est nettoyable.

Le Roborock S5 Max peut être associé à une application mobile dédiée permettant de le contrôler et de le programmer. Avec ses 13 capteurs différents, le robot peut cartographier la pièce, se géolocaliser, et vous pouvez l’empêcher d’aller dans certaines zones en mettant des murs virtuels.

Il intègre une batterie de 5 200 mAh permettant de nettoyer et laver une surface de jusqu’à 200 m² en une seule fois avec environ 120 minutes d’autonomie. Et en cas de panne d'énergie, il retourne tout seul à sa base se recharger et reprend ensuite le nettoyage.

Vous trouverez dans la boutique de Gshopper sur AliExpress le robot aspirateur Roborock S5 Max au tarif réduit de seulement 285 € avec le code FRS5M au lieu de 499 € et avec une livraison gratuite depuis la France.



