La trottinette électrique Xiaomi Pro 2 et la caméra de surveillance Xiaomi 2K en promotion, mais aussi ...

Le bon plan du jour concerne la trottinette électrique Xiaomi Pro 2 qui est équipée d'un moteur de 300 Watts (600 W en puissance maximale) qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Elle est alimentée par une batterie de 12,8 Ah qui permet une autonomie très bonne de 45 km.

Pour la sécurité, elle est équipée d'un double système de freinage avant et arrière, d'un phare ultra-lumineux, d'un feu arrière amélioré et des réflecteurs avants, latéraux, et arrières. Elle possède un écran intégré avec un affichage en temps réel. Elle dispose de roues pneumatiques de 8,5 pouces. Son poids est de 14,2 kg, ce qui reste dans la moyenne. Enfin, elle se plie et se déplie en 3 secondes.

En ce moment, GShopper propose la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 à 379 € grâce au coupon 838B7F542D au lieu de 499 € prix officiel. La livraison est gratuite.



Vous trouverez également en promotion la caméra de sécurité domestique Xiaomi 2K Camera qui est capable de fournir des panoramas de 360° afin d'assurer une sécurité optimale. Cette caméra propose des images de 3 mégapixels avec une qualité 2K FHD. Elle reste très efficace dans l'obscurité.

Vous pourrez consulter les vidéos et images sur l'application dédiée et la caméra vous informera quand un humain est détecté sur l'image. Elle est également équipée d'un microphone. Enfin, elle est compatible avec le Bluetooth 4.2 et le Wi-fi 2,4 GHz et 5 GHz.

La caméra Xiaomi Smart Camera 2K pro (version internationale) est à 35 € grâce au coupon de réduction F9530D4D8A. La livraison est gratuite depuis l'Espagne.



