Les trottinettes électriques Mijia 1S et Niubility N1 en promotion, mais aussi tapis de marche et vélos

Le bon plan du jour concerne la trottinette électrique Xiaomi Mijia 1S qui propose un moteur d'une puissance nominale de 250W, et de 500 W en puissance maximale. La trottinette est pliable pour un confort optimal pour les déplacements en milieu urbain, il est à noter qu'elle ne pèse que 12,5 kg.

La Xiaomi Mijia 1S peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h avec une autonomie estimée à 30 km. Elle dispose de roues pneumatiques de 8,5".

Vous pourrez profiter de la trottinette électrique Xiaomi Mijia 1S à 357 € seulement chez Gogobest avec le code promotionnel GOGOBEST1S. De plus la livraison est gratuite via UPS.





Poursuivons avec la trottinette électrique Niubility N1 qui est équipée d'un moteur de 250 W avec une vitesse maximale de 25 km/h. Cette trottinette électrique est alimentée par une batterie Lithium de 7,8 Ah ce qui permet une autonomie de 25 km. Une charge complète met environ 4 heures.

Cette trottinette électrique possède des pneus de 8,5 pouces qui promettent une forte adhérence au sol et cela sous toutes les conditions météorologiques. Enfin, la N1 est pliable, un vrai plus pour les déplacements qui inclut les transports en commun ou pour le rangement.

La trottinette électrique Niubility N1 est actuellement proposée à 227 € avec la livraison gratuite via UPS, avec le coupon de réduction GOGOBESTN1 chez Gogobest.



Enfin, le tapis de marche Walking Pad A1 Pro de Xiaomi qui est pliable diminuant ainsi son encombrement et facilitant son rangement dans votre intérieur même réduit. Stable, avec ses 28 kg, ses dimensions une fois plié sont de 822 x 547 x 129 mm avec un encombrement de moins de 0,5 m². Déplié il occupe 1432 x 547 x 129 mm.

La surface de marche est de 1200 * 415 mm et comprend une zone d'accélération, de vitesse constante et de décélération selon le mode choisi. L'appareil permet de marcher à la vitesse minimale de 0,5 km/h et jusqu'à 6 km/h en supportant un poids de 100 kg, deux modes étant possibles (manuel et automatique). Un écran à affichage LED informe sur le temps d'exercice, les pas, la distance et le nombre de calories dépensées, une télécommande vous permettra de contrôler tout ceci et une application dédiée permet le suivi de l'activité. Vous pourrez également acheter des rails (optionnels) afin de poser vos mains dessus pour les personnes les plus fragiles.

Ce tapis de marche Xiaomi Walking Pad A1 Pro est proposé à 380 € avec le code GOGOBESTA1PRO avec la livraison gratuite depuis l'Europe avec UPS.



