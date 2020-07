Bon plan : les trottinettes électriques Xiaomi Mijia 1S et Ninebot ES4 à prix réduit !

Le bon plan du jour concerne deux trottinettes électriques qui sont actuellement en promotion ! Commençons avec la trottinette électrique Xiaomi Mijia 1S qui est équipée d'un moteur d'une puissance de 500 W et dispose d'une vitesse maximale de 25 km/h. Elle dispose de pneu de 8,5 pouces.

Cette trottinette électrique a un poids d'environ 12 kg et supporte une charge maximale de 100 kg. Elle est alimentée par une batterie lithium qui permet une autonomie de 30 km, et le temps de charge est d'environ 5 heures.

La trottinette électrique Xiaomi Mijia 1S est affichée à 458 € chez Gearbest avec la livraison gratuite et une expédition prévue à partir du 13 juillet.

Xiaomi Mijia 1S Code promo: Vente flash Quantité: 200



Poursuivons avec la trottinette électrique Ninebot ES4 qui est le dernier modèle sur le marché de la marque Ninebot by Segway. Cette trottinette électrique dispose d'un moteur Brushless de 300W, mais elle peut aller jusqu'à 700 w de puissance nominale. Ninebot a pensé à tout avec un éclairage LED avant et un feu stop pour vous permettre de rouler de nuit sans aucun danger.

De plus, la trottinette Ninebot ES4 est équipée d'une batterie de 374 Wh qui permet une distance de 45 km et qui se charge en 7 heures environ. Son poids est de 14 kilos et elle est pliable.

La trottinette électrique Ninebot ES4 est disponible à prix réduit chez Gearbest à 494 € au lieu de 799 €, prix officiel de lancement. De plus, sa livraison est gratuite depuis la Pologne.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

