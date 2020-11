Twitter transférera @POTUS de Donald Trump à Joe Biden pour l'Inauguration Day

Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite et d'accepter la victoire de Joe Biden lors de l'élection présidentielle aux États-Unis en début de mois. Un processus de transition normal entre les deux hommes à la Maison-Blanche paraît incertain, mais Twitter prépare cette transition de son côté.

L'outil de communication préféré de l'actuel président des États-Unis a confirmé qu'il " prépare activement la transition des comptes institutionnels de la Maison-Blanche pour le 20 janvier 2021. " Cette date du 20 janvier correspond à l'Inauguration Day (ou Jour d'Investiture) où le président élu des États-Unis prête serment et prend officiellement ses fonctions.

Actuellement essentiellement exploité par Donald Trump pour retweeter son compte personnel @realDonaldTrump (près de 89 millions d'abonnés), le compte @POTUS (pour President Of The United States) avec ses 33 millions d'abonnés sera donc transféré à Joe Biden.



Avec son compte personnel sur Twitter créé en mars 2007, Joe Biden enregistre plus de 19,5 millions d'abonnés et a envoyé près de 6 900 tweets. À titre de comparaison, ce sont quasiment 59 000 tweets pour le compte personnel de Donald Trump (datant de mars 2009).

Twitter avait déjà indiqué qu'à l'occasion de la passation officielle de pouvoir, le compte @realDonaldTrump va perdre les privilèges dont il jouit en ce moment, et sera traité avec les mêmes règles que n'importe quel autre utilisateur du réseau social de microblogging.

Un procédure classique (en temps normal)

Hormis @POTUS, un transfert automatique vers l'administration Biden - avec réinitialisation des tweets - concernera d'autres comptes parmi lesquels @VP (vice-président des États-Unis), @whitehouse, @PressSec (porte-parole de la Maison-Blanche) ou encore @FLOTUS (First Lady of the United States ; Première dame des États-Unis).

Ce type de transition est classique pour Twitter, comme cela a pu être le cas entre l'administration Obama et l'administration Trump en 2017. Elle se fait en concertation avec la National Archives and Records Administration pour les archives nationales. Une archive du compte @POTUS de Barack Obama (du temps de l'administration Obama) est disponible via @POTUS44.

Facebook a indiqué à Reuters qu'il y aura également un transfert du compte POTUS officiel sur sa plateforme vers la nouvelle administration. " En 2017, nous avons travaillé avec l'administration Obama et la nouvelle administration Trump pour nous assurer que la transition de leurs comptes Facebook et Instagram se fasse sans heurts le 20 janvier, et nous espérons faire de même ici. " En douceur en 2021 ?