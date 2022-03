Cinq offres de folie avec un clavier, un casque gaming, un souris, une tablette tactile et des écouteurs

Aujourd'hui, nous avons sélectionné plusieurs bons plans et voici les cinq meilleurs avec le clavier Trust Gaming GXT 1863, le casque gamer Logitech G432, la souris Logitech Signature M650 L, la tablette tactile Apple iPad Pro 12,9" 128 Go et les écouteurs Beats Studios Buds.

Commençons ce top 5 avec le clavier Trust Gaming GXT 1863 qui est actuellement en promotion sur Cdiscount.

Il intègre des commutateurs mécaniques Outemu RED qui offrent une grande réactivité et une durée de vie de 50 millions de clics. L'intégralité des couleurs du clavier peut être modifiée et il propose 14 profils de lumières préenregistrés. Le clavier est doté de la technologie Anti-Ghosting permettant un enregistrement de chaque touche grâce au N-key rollover et donne la possibilité de gagner en rapidité lors de vos parties.

Sur Cdiscount, le clavier Trust Gaming GXT 1863 est au tarif réduit de 30 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.





Maintenant passons au casque gamer Logitech G432 qui bénéficie d'une belle réduction sur le site d’Amazon.

Vous pouvez profiter sans gêne de votre casque tout le long de la journée grâce à son poids léger et sans pression. De plus, ses transducteurs audio de 50 mm vous font profiter d’une expérience de jeu immersive. Le casque intègre aussi un micro doté de la technologie sourdine Flip-up et trois touches programmables.

Vous pouvez trouver le casque gaming Logitech G432 à 37 € au lieu de 80 € chez Amazon avec la livraison gratuite.



Continuons avec la souris Logitech Signature M650 L qui profite de 42 % de réduction sur le site d'Amazon.

Elle est de type sans fil et elle est dotée de cinq boutons silencieux. Sa molette est pourvue de la technologie Scroll Plus Malin qui permet une précision accrue. Le profil de la souris a été conçu pour une prise optimale pour votre main. De plus, sa texture douce offre un confort pour des heures d'utilisation. Sa pile fournie permet jusqu'à 24 mois d'utilisation. Pour finir, les 5 boutons sont programmables en passant par le logiciel de Logitech.

Sur Amazon, la souris Logitech Signature M650 L est au prix de 26 € au lieu de 45 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec la tablette tactile Apple iPad Pro 12,9" 128 Go qui est à prix réduit sur le site de Rakuten.

Elle affiche de très jolies finitions. Sa dalle Liquid Retina de 12,9" offre une définition de 2732 x 2048 px avec un taux de luminosité de 600 cd/m². Elle est dotée d'une batterie qui offre une autonomie maximale de 10 h. Elle a besoin d'environ 2h30 pour être rechargée totalement.

La tablette intègre le SoC Apple A12Z Bionic qui offre de belles performances, avec 128 Go de mémoire et 8 Go de RAM. Du côté de la photo, nous notons la présence à l’arrière d'un double capteur photo avec pour module principal un grand-angle de 12 MP et un ultra grand-angle de 10 MP. Elle est agrémentée d'un capteur de 7 MP sur l'avant pour faire des selfies. Et pour finir, coté réseau, elle est compatible WiFi, et prend en charge les données cellulaires.

Sur le site de Rakuten, la tablette Apple iPad Pro 12,8" 128 Go est actuellement au prix réduit de 973 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec les écouteurs Beats Studio Buds qui profitent également d'une très belle réduction sur Amazon.

Ils sont de type intra-auriculaires et ils sont fournis avec trois tailles d'embouts différents pour s'adapter à n’importe quelle morphologie d'oreille. Ils sont dotés d'un système acoustique personnalisé offrant un son puissant et équilibré. Les écouteurs affichent la certification IPX4 qui indique la résistance aux éclaboussures et à la sueur. Pour finir, vous profitez de 8 heures d'écoute par écouteur et jusqu'à 24 heures avec le boitier.

Les écouteurs Beats Studio Buds sont au prix de 115 € au lieu de 150 € avec la livraison gratuite depuis le site d'Amazon.



Et n'hésitez pas à consulter nos autres bons plans comme Smart Sileno City 500 Gardena, la tondeuse à prix CASSÉ avec des PC portables, des aspirateurs ou encore les ventes flash d'Amazon avec -300 € pour Dell, -250 € pour Asus, -155 € sur Oral-B, -19 % sur Samsung.