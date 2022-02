Truth Social : le réseau social de Donald Trump lancé sur iOS

Ce 21 février est un jour férié aux États-Unis. C'est le President's Day avec pour principale signification d'honorer les différents présidents des États-Unis. Le 45e d'entre eux a choisi cette date symbolique pour débuter le déploiement officiel de son réseau social Truth Social.

C'est un lancement qui démarre sur iOS avec une applicaiton disponible sur l'App Store aux États-Unis où elle était auparavant en précommande. Elle est éditée par Trump Media & Technology Group (TMTG).

Le déploiement sera progressif et le service devrait être " complètement opérationnel " d'ici la fin du mois prochain aux États-Unis. D'après le site de Truth Social, une application Android sera bientôt disponible sur le Google Play Store.

Selon Reuters, de nombreux utilisateurs ont déclaré avoir rencontré des difficultés pour créer un compte ou ont été placés sur une liste d'attente en raison d'une demande qui serait massive. Le site Truth Social connaît lui-même des difficultés d'accès. Il s'agirait d'une protection contre des attaques en ligne.

Truth qui signifie… Vérité

Le réseau social de microblogging Twitter était l'outil de communication favori de Donald Trump avant son banissement à vie. Il a été accusé d'avoir incité ses partisans à la violence lors des émeutes au Capitole à Washington le 6 janvier 2021.

Truth Social s'appuie sur le code de la plateforme de réseau social de microblogging Mastodon. The Verge rapporte qu'au lieu de tweets, ce sont des messages en tant que Truths et avec un Truth Feed à la place du fil d'actualité. Il y a non pas le retweet mais le ReTruth pour partager des Truths avec des followers. D'autres fonctionnalités en cours de développement sont une messagerie directe et la vérification des utilisateurs.

En tant que président de TMTG, Donald Trump avait déclaré en début de mois en rebondissant sur l'actualité du mouvement dit du Freedom Convoy (Convoi de la Liberté) né au Canada : " Truth Social accueillera le Freedom Convoy à bras ouverts pour communiquer librerment. […] Truth Social va se battre contre les Big Tech afin que nous puissions protéger nos droits à la libre expression. "